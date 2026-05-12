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拒透航線細節！林佳龍堅守外交底線

回應國際局勢！林佳龍呼籲：預算支持

掌握「川習會」動態 做好危機預防

針對總統賴清德順利出訪史瓦帝尼一事，外交部長林佳龍昨（11）日赴立法院接受質詢，卻被國民黨立委連番追問航線規畫及應變備案等細節。林佳龍為保全外交彈性，堅拒透漏機密，並成功以「支持預算」化解攻勢，其表現引發關注。國民黨立委連番在質詢中猛攻總統出訪的具體航線，要求外交部說明何種備案成功率最高。林佳龍強硬回擊，外交運作具備機敏性，部分細節若現在講明，恐將「堵掉未來的路」，堅守守密立場。此番發言引發網友熱烈迴響。針對立委馬文君質疑北京施壓導致過境受阻，林佳龍澄清，歐洲多國已發布聲明挺台，並證實「往南線突圍」本屬外交部規畫。隨後面對立委賴士葆追問宏都拉斯復交議題，林佳龍以「只能做不能說」應對，並順勢喊話立委支持外交預算，強調充足的經費是增加外交機會的關鍵，一句話讓現場攻守易位。面對即將登場的「川習會」，外界憂心台美關係生變。林佳龍強調，美方官員已明確表達對台政策不變，國安團隊亦全面掌握中方動態，並針對習近平可能提及的台灣議題做好萬全的危機預防準備，請國人放心。