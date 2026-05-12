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2026年地方大選腳步接近，新北市選情進入白熱化階段。藍白合確定由國民黨李四川出戰，對決民進黨蓄勢待發的蘇巧慧，選情備受關注。根據《ETtoday民調雲》最新公布數據，李四川支持度42.5%，蘇巧慧則以41.7%強勢緊追。值得關注的是，雙方差距已從三月份的1.5個百分點，縮小至只剩0.8%，目前雙方旗鼓相當，不過仍有約15.8%選民尚未表態或不投票，這群「關鍵少數」的最終抉擇，恐將決定新北市府是否易主。分析民調數據顯示，蘇巧慧在跨世代支持度上展現優勢，特別是30歲至59歲的中壯年選民，對蘇巧慧青睞有加。在30至39歲的青壯族群中，蘇巧慧領先李四川超過26個百分點。從地理選區觀察，樹林、鶯歌、三峽、土城區、新莊區，支持度突破五成大關。此外，在傳統偏藍票倉，例如中和、瑞芳、平溪、汐止等區，蘇巧慧的表現同樣亮眼，展現出足以與藍白共主對抗的實力。另外，新北市政黨傾向調查中，民進黨以27.7%支持度居冠，而國民黨16.1%與民眾黨10.5%支持度，加總為26.6%。顯示現階段民進黨支持度微幅超越藍白合後的政黨基本盤約1.1個百分點。儘管新北市長期由藍營執政，但在政黨認同出現鬆動，中間選民的意向，是否會讓新北市藍天變綠地，外界都在觀察。《ETtoday民調雲》於2026年5月1日至5月4日，針對設籍於新北市、年滿20歲以上民眾進行「新北市長選情調查」。本次調查共回收有效樣本1142份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。