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▲「高年級聚樂部」今啟用，前台中市長胡志強和太太也應邀出席，胡志強表示銀髮族應該得到尊重與照顧。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.12)

▲「高年級聚樂部」入住門檻高，但迴響熱烈，今天才開幕，預訂率已有3成。（圖／業者提供）

▲高年級聚樂部主打「離塵不離城」，希望保留城市生活便利性與文化氛圍。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.12)

台灣邁入超高齡社會，熟齡居住需求逐漸從傳統照護轉向生活品質與社群參與。深耕中台灣26年的大毅集團，斥資20億元打造全台首座熟齡長住飯店「高年級聚樂部」今天開幕。集團董事長林隆深說，希望透過建築與服務規劃，讓熟齡族群能自在展開人生下一階段，「老後生活不只是被照顧，而是能持續追求自主與精彩」。這座名為「高年級聚樂部」的飯店今天啟用，除了各界代表齊聚見證外，也吸引不少「潛在客戶」搶先參觀，顯見高精緻度的養老市場商機無限。前台中市長胡志強和太太也應邀出席，胡志強表示，台灣已是超高齡社會，但大家放在兒童的心思遠超過銀髮族，大毅集團推動「高年級聚樂部」讓他很感動，因為銀髮族應該得到尊重和照顧。大毅集團繼2018年與老爺酒店集團合作經營「台中大毅老爺行旅」後，持續思考建築與服務結合的可能性，隨著高齡社會加速發展，也將事業版圖延伸至熟齡生活產業。此次推出的「高年級聚樂部」，除導入飯店式管理與生活服務外，也希望建立兼具社交、學習與休閒功能的新型態居住模式。「高年級聚樂部」位於台中市西區三民路與朝陽街口，鄰近國立台灣美術館、草悟道及國立公共資訊圖書館，並串聯第五市場等生活圈。醫療資源方面，除鄰近台中醫院，也可快速銜接中國醫藥大學附設醫院及中山醫學大學附設醫院等醫學中心。與過去多設置於郊區、偏向醫療照護導向的養生村不同，大毅集團此次主打「離塵不離城」概念，希望保留城市生活便利性與文化氛圍，並降低熟齡族群與原有生活圈切割的不適感。大毅集團指出，「高年級聚樂部」規劃地下3層、地上13層建築，共提供176間飯店式套房，坪數約9.5坪至18坪，採無障礙與適齡化設計，並配置緊急呼叫系統與適齡家具。此外，館內也規劃熟齡健身房、舞蹈教室、藝文空間與步道等設施，並結合運動醫學顧問與專業教練，提供健康管理與體適能課程。營運模式則採會員制長租，不對外銷售，並由具飯店與物業管理經驗的團隊提供生活管家服務。入住門檻相當可觀，以五年方案計算，租戶需準備250萬元押金及預付250萬元租金，儘管價格驚人，預訂率已達3成，女男比例是七比三，不少是退休公務員