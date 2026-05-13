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國邑藥品獲美國授權夥伴Liquidia通知，長效吸入新藥L606全球三期臨床「Re-Spire」已經陸續通過歐洲多國、美國、加拿大、台灣、南美數國等法規機構審查，進行包含全球上百個臨床中心的三期試驗。總經理甘霈指出，此開發策略不僅能顯著提升研發效益，更可加速產品在全球市場的價值擴張。L606以「長效化」為核心，具備24小時藥效覆蓋與低咳嗽率，相較目前美國市售短效藥物每日需多次用藥且患者咳嗽率高達40至50%，具備藥物升級、提升用藥劑量與最佳治療選擇的潛力。推估美國PH-ILD與 PAH（肺動脈高壓）兩項適應症市場規模就超過台幣2200億元。隨三期臨床試驗推進，國邑*近年由簽約時的「簽約金」，進入「階段里程碑金、臨床供貨營收」的雙軌獲利架構，後續約新台幣12億的研發里程碑金將隨進度分批認列。同時，國邑*現階段配合全球三期試驗供貨臨床試驗藥物，營收隨收案規模擴張同步放量，整體營運動能將開始轉強。甘霈說，「Re-Spire」試驗設計已獲美國FDA與歐洲EMA監管機構認可，其數據將具備「雙證」的法規效力。在美國市場，試驗結果將同步支持 PH-ILD與 PAH兩項適應症的藥證申請；在歐洲市場則優先鎖定 PH-ILD 佈局。