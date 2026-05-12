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台灣與太平洋友邦吐瓦魯的邦誼再次展現緊密連結，外交部長林佳龍於昨（11）日晚間在外交部親自接待來訪的吐瓦魯交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（Simon Kofe）。這場會面不僅是外交禮節的互動，更象徵著兩國在面對全球局勢挑戰時，如同「至親」般的實質合作與相互支持。林佳龍回憶起數月前，曾以總統特使身份訪問吐瓦魯的點滴，當時他親身體驗了吐國豐富的文化底蘊，也了解到戰爭帶來的連鎖反應，正讓這個島國面臨嚴峻的能源與電力供應壓力，面對這些困境，林佳龍強調，台灣具備相關的經驗與資源，非常願意與吐瓦魯站在一起，共同應對氣候變遷與能源轉型的挑戰。兩國的緊密合作也體現在去年簽署的《台吐團結共榮條約》，這份條約特別以吐瓦魯語「Kaitasi」命名，在當地語言中意指「至親家人」，象徵雙方無論在順境或逆境，都將維持如家人般的緊密夥伴關係。此外，科技外交也有具體進展，由台灣、美國、日本、澳洲及紐西蘭共同合作建置的首條海底電纜「Vaka」已正式開通。透過光纖技術的串聯，吐瓦魯對外網路的頻寬與速度獲得大幅提升，強化當地的通訊韌性，讓吐國社區與世界接軌。柯飛部長感性表示，台灣是吐瓦魯最早建立外交關係的國家之一，吐國國民深知台灣多年來支持的重要性，他強調，吐國將持續秉持「Kaitasi」精神，在國際舞台上堅定地以各種方式支持台灣。林佳龍也對吐瓦魯長期在國際場合為台灣發聲表達深切的謝意，他認為，身為共享民主價值的家人，台灣與吐瓦魯的合作再次證明，只要小國團結一致，就能在全球發揮不容忽視的影響力。