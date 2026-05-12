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隨著全民對超商瓶裝茶的期待不再只停留解渴與方便購買，追求回甘口感已是標配，各類口味需求更趨動瓶裝茶飲市場順應時勢推陳出新，除無糖、無香料外，不同產地、茶種與功能性等產品陸續推出，提供民眾更多元化的茶飲風味選擇。茶裏王深耕瓶裝茶飲市場即將邁入25年，經典茶飲受消費者好評熱賣至今，近年依消費者無糖茶飲趨勢，已上市４款無糖／無香料，結合特色產地好茶，今年品牌限定再推出「世界茗茶選」系列茶，該系列定調具歷史背景茶種與特有風味體驗的原葉好茶，以期帶給全民超商茶飲先前未有的嗅、味覺感官享受。首發主打「茶裏王正山小種」與「茶裏王茉莉龍井」二款特色茶飲，將於 2026 年 5 月 13 日起於全台 7-ELEVEn限定開賣 ( 5/13～6/9嚐鮮價：單瓶32元、口味任選任兩瓶59元 )，開啟瓶裝茶新風味境界。「茶裏王正山小種」 世界紅茶原始茶種 體現歐洲皇室馥郁風味正山小種招牌風味特色結合松煙香與桂圓味，茶韻風格強烈，此茶種距今已逾400年歷史，製程採特有傳統「燻」法，再以松材復火乾燥，增添松煙香氣。在歐洲歷史有此一說，曾為葡萄牙公主將正山小種做為嫁妝帶入英國宮廷，帶動紅茶流行。茉莉龍井採用千年歷史的龍井蒙頂綠茶加上特有窨花工藝，以四次窨製，二份花做一份茶，將花香融入茶葉，以講究窨製工法，提升茗茶與茉莉花香暈染層次，茶韻清新。＊「窨」字在茶文化中讀作 ㄧㄣˋ (yìn) 是一種花茶製作工藝；專指將茶葉與鮮花混合，使茶葉染上花香的製作技法。-正山小種-世界紅茶鼻祖-原葉茗茶 取頭道茶湯-松煙燻培工藝 松煙香純正，滋味似桂圓湯-茉莉花茶-雙瓣茉莉窨製 晴天茉莉，花香悠長-原葉茗茶-4次窨製 2份花做1份茶，茶香花香四溢