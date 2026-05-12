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北港朝天宮媽祖上週藝閣活動期間，前朝天宮董事長、前藍委曾蔡美佐7日凌晨遭大批白衣人闖入住處砸毀、推倒，造成高齡80歲的她脊椎骨裂送醫。專案小組逮捕雲林縣議會副議長、現任朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財；前雲林縣長蘇治芬也在臉書點名蔡咏鍀，夫妻倆應探望受害者、捫心自問是否該辭掉朝天宮董事長。曾蔡美佐今天出院，但無法下床行動，未來復健路迢迢，她感嘆「這口氣要嚥下去真的很辛苦」，只盼司法還她公平正義。22歲的蔡晉財（綽號仔仔）蔡咏鍀與北港鎮民代表會主席黃美蘭的獨子、姑姑是民眾黨立委蔡春綢。近期逢農曆3月23日媽祖生日，北港朝天宮舉行藝閣遶境活動，熱鬧非凡，但7日凌晨遶境活動行經曾蔡美佐住家附近時，約40名白衣人衝到曾家門口見人就打，導致80歲的蔡美佐並推倒，兩名家人護在她身上當沙包，曾蔡美佐仍骨裂送醫。曾晉財事後遭警方逮捕、法院裁准收押禁見，但蔡咏鍀、黃美蘭堅信兒子「是去勸架」，並說衝突發生係肇因「有人想更改遶境路線」。雖然當年曾蔡美佐擔任朝天宮董事長時，和反對派董事、前省議員蘇洪月嬌（前縣長蘇治芬之母）是死對頭，蘇治芬昨天仍在臉書發聲，批評蔡咏鍀「你兒子在媽祖生日烙一堆人去毆打一位80歲的老人家，夫妻倆有沒有去探望？」「你該不該辭掉朝天宮董事長，讓媽祖卡清心，望你好好捫心自問」，並說「副議長就不用辭了，一來是你的投資，二來宗教歸宗教，政治歸政治」。曾蔡美佐在北港媽祖醫院住院5天，今（12）日上午出院，曾蔡美佐的孫子說，阿嬤原本是個樂活老人，經常台北、北港來回兩邊住，這次為了迎接媽祖聖誕特地回鄉，竟被害得至今無法下床、整天痛到難以入眠、連翻身都很吃力，未來復健路還很漫長。對於蘇治芬喊話蔡咏鍀「探望老人家是基本的人情義理」，他無奈笑笑說「冰凍三尺非一日之寒，我們不會期待什麼」。曾蔡美佐目前在北港老家休養，她對上門的媒體說，自己在社會打滾幾十年，相信對這事「還承受得起」，可是「這一口氣想要嚥下去，真的很辛苦」，事情既已發生，她不會再去計較什麼，只希望法律還給她公平正義就好，同時感謝社會大眾對她的關心與支持。