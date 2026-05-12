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標準型流感疫苗採購逾664萬劑 免疫加強型逾17萬劑

疾管署12日說明，已於5月7日完成今年公費三價流感疫苗採購作業，考量高齡人口成長，以及因應疫情變化或民眾接種意願提升等因素，總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑，總採購量較114年最終採購量增加約3.5萬劑。依合約規定，標準型疫苗於9月下旬至10月中旬分3批次交貨，免疫加強型疫苗則於9月下旬一次交貨。疾管署指出，今年1月經傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，依世界衛生組織（WHO）建議採購三價流感疫苗，同時為強化高齡族群保護力，首度採購免疫加強型流感疫苗，優先提供予長照及安養機構65歲以上長者。疾管署副署長曾淑慧說，目前國內取得標準型及免疫加強型流感疫苗許可證廠商分別為5家及2家，為確保廠商履約品質並順利供貨，保障國人健康，今年仍採最有利標方式辦理，前述5家及2家廠商均有投標。曾淑慧提到，就其疫苗產品提出供應計畫及報價，經召開採購評選委員會會議，針對疫苗效益價格、廠商履約能力、供貨時效及國內供應穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等項目進行評選，標準型及免疫加強型流感疫苗分別擇定序位前5名及前2名為最有利標廠商，並依各序位的供貨比例決標。曾淑慧說明，標準型流感疫苗確定採購量為664萬9360劑（含接種計畫實施對象所需疫苗644萬8,960劑、中央／地方委託代購20萬400劑），決標廠商依序為國光生物科技股份有限公司315萬8450劑（占47.5%）；荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司，授權裕利股份有限公司投標及履約174萬5460劑（占26.3%）；賽諾菲股份有限公司75萬540劑（占11.3%）、台灣東洋藥品工業股份有限公司60萬6900劑（占9.1%）；高端疫苗生物製劑股份有限公司38萬8010劑（占5.8%）。另視實際需求再額外下訂量為20萬劑，每家廠商各4萬劑；免疫加強型流感疫苗確定採購量17萬790劑，決標廠商依序為台灣東洋藥品工業股份有限公司10萬2470劑（占60%）；賽諾菲股份有限公司6萬8320劑（占40%），另視實際需求再額外下訂量為3萬劑，每家廠商各1.5萬劑。疾管署表示，去年公費流感疫苗採購標準型流感疫苗，因應民眾接種踴躍，最終實際採購及增購總計701萬4910劑，5家廠商供應量分別為國光生物科技股份有限公司約326.5萬劑（占46.5%）；荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司約179萬劑（占25.5%）；台灣東洋藥品工業股份有限公司約91.8萬劑（占13.1%）；賽諾菲股份有限公司65.3萬劑（占9.3%）；高端疫苗生物製劑股份有限公司約38.9萬（占5.6%）。