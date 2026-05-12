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台北市南京東路五段迎來新餐飲據點，「沸頂紅麻辣鍋」於近日舉辦開幕活動，結合美食、空間設計與娛樂話題，吸引多位藝人與網紅到場，現場星光匯聚，為新店開幕增添聲量。活動整體以紅色為主視覺，融合花藝與東方元素，打造濃厚國潮風格，從入口到用餐空間皆可見細緻設計，營造出兼具時尚與傳統韻味的用餐氛圍。店內亦規劃寬敞座位與燈光層次，提升整體舒適度與沉浸感。開幕當天，華語樂壇知名詞人方文山親自現身支持，知名作詞黃俊郎與知名音樂製作人黃雨勳亦到場站台，歌手品冠及兒子Jayden也出席助陣，為活動增添音樂圈話題。影視與網紅圈同樣到齊，包括資深演員孟飛、演員夏寧、張品晞，以及網紅兔寶黃海韻現身，共同展現跨界合作的熱絡氛圍。方文山也特別以西夏文創作裝置藝術給店家，詮釋其心中「麻辣最純粹的紅」。此次開幕活動結合藝人、演員與網紅資源，呈現當前餐飲品牌常見的跨界行銷模式，在短時間內成功吸引關注，也讓這間新鍋物品牌後續發展備受期待。