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淡江大橋今（12）日正式通車，原是地方盛事，但主管機關交通部主辦的祈福活動，只邀請了淡水區、八里區的區長，包括新北市長侯友宜、交通局、工務局皆未受邀，引發政治聯想，國民黨立委徐巧芯不滿交通部長陳世凱，批評將重大建設當成個人政治作秀舞台，不僅在立法院交通組總質詢的關鍵時刻請假逃避監督，更在通車活動中大搞差別待遇。徐巧芯指出，淡江大橋早在5月9日就已舉辦過由國家元首出席的大型通車典禮，今日正式通車，交通部卻再度巧立名目，舉辦一場形式重複的祈福揭牌活動，質疑交通部竟「刻意漏邀」新北市政府及地方民代，事後僅以「內部活動」敷衍，連民進黨新北市長參選人蘇巧慧都看不下去，指出交通部做事不周到、不圓滿。除了程序爭議，徐巧芯揭露淡江大橋潛藏的安全危機，她質疑陳世凱不敢來立法院接受總質詢，正是為了躲避針對機車道設計的質疑，原先承諾2.5公尺寬的機車道，在扣除標線與路肩後，實際可行駛空間僅剩1.5公尺，她擔憂，大橋上強陣風頻傳，若在如此狹窄的空間發生擦撞，實體分隔島將導致車流完全回堵，救護車輛根本無法進入，威脅機車族的用路安全。徐巧芯痛批，陳世凱不把心思放在工程品質與民眾安全上，反而公然藐視國會、逃避民意代表檢驗，這種「把美事變傻事」的操作，不僅是對地方政府的不尊重，更是對廣大用路人安全的漠視。