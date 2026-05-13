易遊網宣布，迎接暑假旅遊旺季，今（13）日起推出「夏拼5購省」線上旅展，活動將至26日，全站下殺1折起，並祭出5元日韓機票、機加酒５折券、飯店５折券等限量商品。單純訂機票也有特惠價，下殺5折起，像是真航空飛釜山來回含稅5390元起（含15公斤行李）、星宇航空飛熊本來回也有含稅1萬706元起之特價。
易遊網「夏拼5購省」線上旅展開跑，推出「天天搶」活動，將於平日中午12點限量開搶，包括5元大阪、首爾機票，只要5元，另還有機加酒5折券、國內外飯店5折券、團體旅遊／歌詩達郵輪5000元折扣碼等超殺爆品輪番登場。
國外機票、訂房下殺5折起
也有國內飯店5折券，共有12間指定飯店可選購，包含「大安伊普索-凱悅尚選酒店」、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「了了礁溪」、「墾丁悠活渡假村」、「南投日月潭馥麗溫泉大飯店」、「福容大飯店麗寶樂園」等，最高現折2500元。
國外住宿也有特惠，日韓飯店祭出最低5折起優惠，像是位於大阪市中心、交通便利的四星級「大阪堺筋本町大和ROYNET PREMIER酒店」，每晚含稅只需3150元起；位於東京銀座核心地段，購物與地鐵機能俱佳的「三井花園酒店銀座五丁目」，下殺55折起，每晚含稅4665元起；鄰近清溪川的「新首爾酒店」同樣享55折起優惠，每晚含稅最低免3千就住到。
票券商品包含周遊券、門票、列車「買一送ㄧ」
而自由行不可或缺的票券商品，也有多項限量買一送一優惠，包括香港昂坪纜車、JR關西與北陸鐵路周遊券7日+高岡哆啦A夢門票套組、JR觀光列車「Hana Akari」等。
易遊網集結17家航空公司 推出旅展優惠機票
自由行旅客欲鎖定便宜機票，易遊網集結17家航空公司旅展優惠，熱門航點最低下殺5折起，推薦的熱門航線機票包含：真航空飛釜山折扣後來回含稅只要5390元起（含15公斤行李）、星宇航空飛熊本來回含稅1萬706元起、國泰航空飛東京來回含稅1萬2713元起。
也有「拼運氣抽機票」活動，祭出多張國外機票，全站下單滿萬元即可參加抽獎，有機會獲得東京、大阪、首爾、沖繩、香港５大熱門航點來回機票；此外，活動期間於易遊網APP完成指定簽到任務，還可免費抽曼谷與沖繩來回機票。
此次線上旅展，易遊網同步攜手福斯商旅以及國內規模最大的純電動車隊ZEMO，結合低碳旅行概念推出商務艙禮遇服務，凡於活動期間預訂11月30日前出發的機票或機加酒商品，前400名下單之商務艙旅客，即可享「1元機場送機」的尊榮禮遇，將安排旅客搭乘「福斯商旅ID. Buzz純電7人座休旅」前往機場。
國泰航空也推線上旅展 機票8折起
國泰航空的宣布線上旅展，打出全球機票8折起，優惠至5月29日，可下訂年底出發之機票，其中最熱門的台北飛東京有最低1萬2千元之特價。機票達人「蓋瑞哥」就提出他的觀察：「這次促銷主力在日本線。東京大阪在5、6月最低給到1.2萬的價格。暑假也只要加800元，來到 1.3萬多，真的很佛！」
國泰航空推出1萬2千多元就能飛東京來回，的確是疫後這幾年相對低的數字，但是僅限到6月，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢，其他時間即暑假之後的9、10月時段也有最低1萬3232元之特價，也是可以考慮下手之票價。提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享最高新台幣1000元之折扣，但是每日限量 ，先到先得。
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也有國內飯店5折券，共有12間指定飯店可選購，包含「大安伊普索-凱悅尚選酒店」、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「了了礁溪」、「墾丁悠活渡假村」、「南投日月潭馥麗溫泉大飯店」、「福容大飯店麗寶樂園」等，最高現折2500元。
國外住宿也有特惠，日韓飯店祭出最低5折起優惠，像是位於大阪市中心、交通便利的四星級「大阪堺筋本町大和ROYNET PREMIER酒店」，每晚含稅只需3150元起；位於東京銀座核心地段，購物與地鐵機能俱佳的「三井花園酒店銀座五丁目」，下殺55折起，每晚含稅4665元起；鄰近清溪川的「新首爾酒店」同樣享55折起優惠，每晚含稅最低免3千就住到。
票券商品包含周遊券、門票、列車「買一送ㄧ」
而自由行不可或缺的票券商品，也有多項限量買一送一優惠，包括香港昂坪纜車、JR關西與北陸鐵路周遊券7日+高岡哆啦A夢門票套組、JR觀光列車「Hana Akari」等。
易遊網集結17家航空公司 推出旅展優惠機票
自由行旅客欲鎖定便宜機票，易遊網集結17家航空公司旅展優惠，熱門航點最低下殺5折起，推薦的熱門航線機票包含：真航空飛釜山折扣後來回含稅只要5390元起（含15公斤行李）、星宇航空飛熊本來回含稅1萬706元起、國泰航空飛東京來回含稅1萬2713元起。
此次線上旅展，易遊網同步攜手福斯商旅以及國內規模最大的純電動車隊ZEMO，結合低碳旅行概念推出商務艙禮遇服務，凡於活動期間預訂11月30日前出發的機票或機加酒商品，前400名下單之商務艙旅客，即可享「1元機場送機」的尊榮禮遇，將安排旅客搭乘「福斯商旅ID. Buzz純電7人座休旅」前往機場。
國泰航空也推線上旅展 機票8折起
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國泰航空推出1萬2千多元就能飛東京來回，的確是疫後這幾年相對低的數字，但是僅限到6月，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢，其他時間即暑假之後的9、10月時段也有最低1萬3232元之特價，也是可以考慮下手之票價。提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享最高新台幣1000元之折扣，但是每日限量 ，先到先得。