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▲士林地檢署認為Keanna的貼文內容屬於個人情緒抒發，涉及私人恩怨與個人見聞，難以證定真偽，犯罪嫌疑不足，對她為不起訴處分。（圖／翻攝自Keanna IG＠keanna_taiyh）

▲謝和弦（如圖）遭前妻Keanna影射和陳芳語在錄音室吸大麻並發生親密關係。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

歌手謝和弦的前妻Keanna（戴一軒）在2024年4月發文，影射歌手陳芳語（Kimberley）曾經和謝和弦在錄音室內抽大麻並發生性行為，陳芳語隨後對Keanna提起加重誹謗告訴，案件經士林地檢署偵辦後，檢方認定Keanna犯罪嫌疑不足，不予起訴，今（12）日士林地院駁回陳芳語提起刑事自訴的聲請，且不得抗告，Keanna確定沒有刑事責任。據《自由時報》報導，對於陳芳語提告Keanna誹謗罪一案，今年1月，士林地檢署偵結認為Keanna的貼文內容屬於個人情緒抒發，涉及私人恩怨與個人見聞，難以證定真偽，犯罪嫌疑不足，為不起訴處分，陳芳語不服提起再議，遭高檢署駁回，陳芳語又向士林地院聲請「准許提刑事自訴」，但法官審查後認為原不起訴處分無誤，裁定駁回聲請，不得抗告，Keanna刑事責任確定不成立。不過，檢方在不起訴處分書表示，陳芳語雖然對Keanna提告刑事誹謗不成立，但Keanna發文前是否未善盡查證的注意義務，或許有疏失、過失，屬於民事糾紛，如果陳芳語認為造成名譽權、演出利益受損，可以另尋民事途徑向Keanna求償。事起2年前，陳芳語對歌手吳卓源和演員朱軒洋的感情風波發表看法，不久，謝和弦前妻Keanna在社群平台發文寫下：「為什麼在XX的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」影射陳芳語和謝和弦在錄音室吸大麻並發生親密關係。當時，陳芳語第一時間發出聲明，強調Keanna所述內容子虛烏有，並對對方提出加重誹謗告訴，以法律途徑捍衛自身名譽，沒想到，案件最終確定對Keanna不予起訴，想必也是陳芳語始料未及。