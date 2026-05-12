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全球關注的「川習會」即將於14日在北京登場，美國總統川普更於白宮親口證實，軍售議題將成為與習近平的討論議題之一，引發各界討論，對此，政治評論員吳靜怡表示，當全世界都在為台灣安全擔憂時，藍白陣營在關鍵時刻大砍軍購預算，無疑是向國際釋放「台灣不想認真防衛」的危險訊號，簡直是「自廢武功」。吳靜怡指出，川普身為精明的商人，若看到台灣連防衛自己的「真金白銀」都捨不得出，甚至連內部共識都達成不了，恐將削弱美國挺台的底氣，她點名鄭麗文、黃國昌帶頭將軍購預算砍到僅剩六折，甚至連國防自主的本土研製項目也慘遭毒手，這種在立法院大玩政治算計的行為，不叫監督，而是對國家安全的集體背叛，更是在增加中國在談判桌上的籌碼。當獵人與老虎談判時，最危險的是還在內鬥的羔羊。吳靜怡表示，藍白立委手中大刀砍向的不只是預算，更是台灣的生存意志，她憂心這種「自我躺平」的表態，換來的絕對不是和平，而是親手葬送台灣選擇民主自由的權利。她呼籲，國防部應立即啟動補救機制，重新爭取被刪除的關鍵經費，唯有展現國家上下一心的防衛決心，台灣才能在國際局勢中，保有民主自由的權力。