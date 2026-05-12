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類鼻疽傳播管道曝 疾管署：6類高風險族群感染重症機率高

疾管署今（12）日公布新增1例類鼻疽確定病例，個案為北部50多歲男性，有糖尿病病史，近期無國外旅遊史， 3月上旬開始出現腰部及腹部疼痛，曾至診所就醫，但服藥後症狀未好轉，3月中旬出現發燒及全身無力等症狀，症狀持續且漸趨嚴重，後因呼吸困難至醫院急診就醫，後續經細菌培養疑似「類鼻疽菌株」，4月底確認為類鼻疽桿菌陽性；但感染源無法確定。疾管署防疫醫師林詠青說，依據疾管署統計資料，今年國內累計19例類鼻疽本土病例，含1例死亡，高於2022年至2025年同期本土病例數，介於1至13例，以65歲以上（10例）和50至64歲（7例）為主要年齡層。林詠青表示，疫調顯示個案無出國史，住家地區也沒有颱風水患，特殊動物、污水接觸史，無法確定感染源。疾管署說明，類鼻疽之病原菌存在於受污染的土壤、水池及積水環境中，除了接觸傳播外，尚可能經由食入受污染的水或吸入性感染；糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高。疾管署提醒，民眾清理家戶內外環境應戴口罩、防水手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備時記得清洗雙手，飲用水請澈底煮沸，使用自來水清洗食材及水果；此外，如有不明原因發燒等症狀應儘速就醫，並告知醫師是否有污水污泥與動物接觸史及職業暴露史，以及早診斷與治療。疾管署持續監測各類傳染病疫情，醫師診療遇有疑似個案，請詢問TOCC並評估給予適當治療，以及儘速通報並採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。