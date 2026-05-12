我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨今日受訪時表示，如果民眾黨沒打算在艱困選區派人參選，她還是會選擇脫黨參選到底。並指中央委員江和樹近來不挺她的原因「可能有受到一些壓力」。江和樹今天原要上政論節目和楊寶楨「講清楚」，得知楊寶楨臨時退通告，忍不住發文，感嘆自己原以為「慧眼識戰將」，真相卻是遇到公主，認為別人應該幫她把路鋪好「這對我來說，真的很不公平」，於是他選擇不再支持，但仍祝福楊寶楨。對於江和樹的批評，楊寶楨表示「暫無回應」。民眾黨台中市議員江和樹今（12）日下午到台北上政論節目，原本對方透露將與楊寶楨同場，不料到了現場，電視台透露楊寶楨已退通告，意難平的他，回台中的路上在臉書發文，指自己是第一個公開支持楊寶楨選台中的人，但「台中需要的是地方戰將，不是公主」。江和樹說，台中需要敢衝、敢拚、能深入地方的戰將型人才。楊寶楨年輕、有聲量、有論述能力，讓很多人期待，也讓他願意站出來力挺。但一路看下來，他最後選擇不再支持，原因其實很簡單，「原本以為將迎來一位願意為台中打仗的人，後來卻慢慢發現，更像是一位等待被照顧的『公主』」。他認為真正想參選的人，應該是主動整合、主動溝通、主動爭取，而不是不斷對外放話、對中央施壓，甚至在提名未定前先喊出「不提名就脫黨參選」。楊寶楨由民眾黨一路栽培出來，黨給了她舞台與機會，她比其他人更清楚民眾黨的制度怎麼運作，如果真有心為台中而戰，應該直接和中央溝通，黨中央的大門從來沒有關上，「有問題，可以談。有想法，可以溝通。有委屈，也可以內部協調」，但不是在這個時間點，用逼宮的方式對黨中央開戰。江和樹說，站在他的立場「做媒人還要包生子嗎？」希望楊寶楨能自己站起來、自己爭取未來，而不是把所有不順遂怪到別人頭上。「坦白講，這對我來說，真的很不公平」。所以最後他選擇不再支持，而不是所謂「可能受到一些壓力」，但他仍祝福楊寶楨、祝福她為自己的選擇負責。