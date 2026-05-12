俄烏戰爭終於要結束了？俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在「勝利日」表態稱，俄羅斯與烏克蘭的衝突「正逐步走向尾聲」。美媒CNN分析，蒲亭的說法反映出俄國人民希望戰爭早日結束的情緒。
蒲亭鬆口俄烏戰爭快結束 提議與歐洲牽線談判
CNN報導，蒲亭在5月9日勝利日閱兵的發言極度不尋常，在一段對2022年入侵烏克蘭初期談判失敗的抱怨後，透露他相信俄羅斯與烏克蘭的衝突「正逐步走向尾聲」。這是蒲亭首度實質暗示這場由他發動的戰爭可能正趨於結束。
在莫斯科全面展現軍事實力的這一天，蒲亭罕見地偏離了他過去那種無法滿足的強硬立場，選擇不吹響號角，繼續宣稱「特別軍事行動必須持續進行，直到達成目標為止」，相反的，蒲亭的說法似乎反映出俄羅斯國內的普遍情緒，而近期的民意調查也支持這一觀點，即戰爭必須盡快結束。
蒲亭的策略中也有另一個轉折，他提議由德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）出任歐俄直接談判的牽線人。施洛德在1998年至2005年任職期間，正逢蒲亭與西方關係的早期蜜月期，也曾擔任俄羅斯「北溪」天然氣管線項目的董事會主席，直到2022年爆發入侵後才辭職，但他與蒲亭私交依然密切。不過歐洲對此向提議的反應相當冷淡。
紅場閱兵成羞辱 歐洲盼莫斯科自行崩潰
過去普遍認為，蒲亭在烏克蘭取得近乎徹底的勝利，才能維繫統治權力，但如今莫斯科菁英階層開始流傳，蒲亭在政治上根本無法挺過這場戰爭。
而今年的紅場閱兵對克里姆林宮來說也是一場羞辱，不僅是軍事裝備缺席，僅有數量日益短缺的士兵，烏克蘭總統澤倫斯基還發布一項「命令」，授權其部隊不得攻擊該區域。
歐洲長期以來一直抱持著一種幻想式的期待，在缺乏北約（NATO）軍事支援後，歐洲只能施壓，希望在基輔垮台之前，俄羅斯會先自行崩潰。
俄羅斯國內期待結束戰爭 烏克蘭找到關鍵王牌
這場戰爭已經持續4年時間，對俄烏雙方來說都充滿起伏，但這一次的氣氛之所以會不同，一方面是因為「俄羅斯民心與士氣的崩潰已顯而易見」，蒲亭已經耗盡能送上的戰場貧困俄羅斯人或囚犯，且越來越難誘使中產階級的學生入伍，俄國經濟也面對沉重壓力。
另一關鍵則是在於烏克蘭，雖然烏軍同樣面臨嚴重、甚至更嚴重的兵力短缺，但基輔找到運用無人載具或無人機進行攻擊、補給、撤離及攔截俄軍攻勢的方法。連中東國家都向烏克蘭尋求協助，已經展現出基輔的科技優勢。川普去年宣稱烏克蘭沒有籌碼，但澤倫斯基如今確實握有繼續戰鬥的「王牌」。
CNN指出，儘管美伊戰爭奪走了烏克蘭急需的全球關注，基輔依然挺直腰桿而非屈膝跪地，在極其不利的劣勢下，因為別無選擇而展現的奇蹟生存故事。與此同時，蒲亭過去盲目相信國家資源無窮無盡的信念，正逐漸暴露其荒謬本質。所有戰爭終有結束的一天，也許蒲亭終於看清了這個現實。
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CNN報導，蒲亭在5月9日勝利日閱兵的發言極度不尋常，在一段對2022年入侵烏克蘭初期談判失敗的抱怨後，透露他相信俄羅斯與烏克蘭的衝突「正逐步走向尾聲」。這是蒲亭首度實質暗示這場由他發動的戰爭可能正趨於結束。
在莫斯科全面展現軍事實力的這一天，蒲亭罕見地偏離了他過去那種無法滿足的強硬立場，選擇不吹響號角，繼續宣稱「特別軍事行動必須持續進行，直到達成目標為止」，相反的，蒲亭的說法似乎反映出俄羅斯國內的普遍情緒，而近期的民意調查也支持這一觀點，即戰爭必須盡快結束。
蒲亭的策略中也有另一個轉折，他提議由德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）出任歐俄直接談判的牽線人。施洛德在1998年至2005年任職期間，正逢蒲亭與西方關係的早期蜜月期，也曾擔任俄羅斯「北溪」天然氣管線項目的董事會主席，直到2022年爆發入侵後才辭職，但他與蒲亭私交依然密切。不過歐洲對此向提議的反應相當冷淡。
紅場閱兵成羞辱 歐洲盼莫斯科自行崩潰
過去普遍認為，蒲亭在烏克蘭取得近乎徹底的勝利，才能維繫統治權力，但如今莫斯科菁英階層開始流傳，蒲亭在政治上根本無法挺過這場戰爭。
而今年的紅場閱兵對克里姆林宮來說也是一場羞辱，不僅是軍事裝備缺席，僅有數量日益短缺的士兵，烏克蘭總統澤倫斯基還發布一項「命令」，授權其部隊不得攻擊該區域。
歐洲長期以來一直抱持著一種幻想式的期待，在缺乏北約（NATO）軍事支援後，歐洲只能施壓，希望在基輔垮台之前，俄羅斯會先自行崩潰。
俄羅斯國內期待結束戰爭 烏克蘭找到關鍵王牌
這場戰爭已經持續4年時間，對俄烏雙方來說都充滿起伏，但這一次的氣氛之所以會不同，一方面是因為「俄羅斯民心與士氣的崩潰已顯而易見」，蒲亭已經耗盡能送上的戰場貧困俄羅斯人或囚犯，且越來越難誘使中產階級的學生入伍，俄國經濟也面對沉重壓力。
另一關鍵則是在於烏克蘭，雖然烏軍同樣面臨嚴重、甚至更嚴重的兵力短缺，但基輔找到運用無人載具或無人機進行攻擊、補給、撤離及攔截俄軍攻勢的方法。連中東國家都向烏克蘭尋求協助，已經展現出基輔的科技優勢。川普去年宣稱烏克蘭沒有籌碼，但澤倫斯基如今確實握有繼續戰鬥的「王牌」。
CNN指出，儘管美伊戰爭奪走了烏克蘭急需的全球關注，基輔依然挺直腰桿而非屈膝跪地，在極其不利的劣勢下，因為別無選擇而展現的奇蹟生存故事。與此同時，蒲亭過去盲目相信國家資源無窮無盡的信念，正逐漸暴露其荒謬本質。所有戰爭終有結束的一天，也許蒲亭終於看清了這個現實。