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▲Lavi（如圖）在3歲時因奶奶住院，在醫院意外被星探發掘，雖然媽媽當時兩度拒絕，但她最後還是以童星身分踏入演藝圈。（圖／旋律工房提供）

童星出身的Lavi翁彤薰，從女團TPE48到《DD52 菱格世代》，一路累積超過五年的偶像歷練，更曾與綜藝天王吳宗憲、黃子佼等前輩合作。終於發行首張EP《精神時報》的她，今（12）日舉辦記者會，首次吐露媽媽猝死內幕，坦言至今仍找不到原因，讓她人生跌落谷底，Lavi回憶起母女倆過往互動說：「我是單親家庭，媽媽陪我度過人生很大一段時間，給我很多很多愛，也一直陪著我。」Lavi在3歲時因奶奶住院，在醫院意外被星探發掘，雖然媽媽當時兩度拒絕，但她最後還是以童星身分踏入演藝圈。Lavi不僅演過公視單元劇《搖滾保母》、之後又加入女團TPE48，還參與了《我猜我猜我猜猜猜》、《DD52 菱格世代》等節目，並與綜藝天王吳宗憲、黃子佼等前輩合作，累積不少幕前經驗。今舉辦記者會，Lavi罕見提及母親猝逝的內幕，她回憶當時工作結束後回家發現燈是黑的，才發現媽媽已經離世「送醫也來不及」，為了讓媽媽完整的離開，當下沒有解剖所以至今也不知道死因。Lavi坦言媽媽離世後，自己曾暫時停工、退掉所有工作，「我是單親家庭，媽媽陪我度過人生很大一段時間，給我很多很多愛，也一直陪著我。」Lavi直言一個原本健康的人突然離開，對她衝擊真的非常大，即使至今媽媽離世已經4年，仍經常夢見她，Lavi表示：「會夢到她幫我打掃、罵我，我都會覺得她還在。」談到母親節，她也忍不住情緒湧上「我一直覺得媽媽還在，去看她的時候，也覺得她會來看我。」一席話讓人聽了鼻酸。關於母親離開的這件事，Lavi過去很少主動對外提起，她低調表示：「我沒有特別想告訴大家媽媽已經離開了。」如今Lavi選擇慢慢接受，也將這份情感收藏在心中，化為繼續前進的力量，並希望透過首張EP《精神時報》，讓大家看見歷經人生低潮後，更成熟堅定的自己。