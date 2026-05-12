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中東戰火點燃民生經濟壓力之下，泰國政府針對「是否動用中央預算購買2026世界盃轉播權」的爭議正式出面澄清，泰國總理府發言人強調，內閣並未批准任何中央預算或國家資金用於轉播權購買，並表示後續資金來源與執行方式將由相關單位進一步說明。泰國總理府發言人 Ratchada Thanadirek 今（12）表示，內閣會議僅「確認」由 Public Relations Department of Thailand 負責統籌2026年世界盃轉播事宜，並未批准任何經費。她強調，政府沒有動用中央預算，也沒有使用任何國家資金購買轉播權，相關單位將在後續對外說明資金來源與運作模式。本屆世足賽事為將於2026年6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥舉行。外界先前盛傳泰國內閣已批准動用13億泰銖中央預算購買轉播權，引發社會質疑政府在經濟壓力下仍投入巨額資金於體育轉播。對此，發言人則重申相關報導並不正確，政府並未就此進行預算審議或批准。她表示，公共關係局早已規劃多機構合作的轉播模式，將負責後續協調與說明。政府目前的立場是，若最終能讓泰國民眾觀賞世界盃賽事，同時又不影響國家預算，「應該是值得高興的事」，並承諾待流程完成後將公開細節，以確保透明度。針對輿論批評政府在民眾生活困難時仍可能動用巨額資金，發言人指出，政府當前政策重心仍放在經濟與社會支持措施，例如貸款計畫與福利卡政策。她強調，世界盃轉播議題與紓困政策屬不同範疇，政府會審慎溝通，避免資訊誤解持續擴大。