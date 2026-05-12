我是廣告 請繼續往下閱讀

台電日前爆出花96萬元由知名設計師聶永真得標，近日又傳出中油也花高達98萬元委託聶永真進行標誌優化，如今立委再爆料，經濟部近年更換Logo，同樣也是由聶永真取得標案。對此，經濟部今（12）日回應，是依規定由主管的財團法人台灣設計研究院規劃設計，相信其專業，並強調並無皆由單一廠商進行設計。國民黨立委葉元之昨日在政論節目《新聞大白話》指出，中油新Logo設計案同樣由聶永真操刀，設計費高達98萬元。他表示，自己當天質詢中油董事長方振仁時，對方坦承確實有更換Logo，但因後續更換招牌等成本太高，加上中油虧損，因此決定暫緩全面更換。他還透露，經濟部近年同樣更換Logo，且得標者依舊是聶永真。葉元之秀出經濟部新舊Logo比較，質疑經濟部當初聲稱新Logo要傳達「產業、經濟、經貿」三大重點，但實際設計卻讓人看不懂，「我都背不起來，這根本是瞎掰。」對此，經濟部今日回應表示，因組織法於2023年6月通過三讀，因故啟動經濟部及其所屬的視覺設計重新評估，而9月則須立即掛牌，籌備時間僅三個月，過程緊湊。經濟部指出，「經濟部形象識別系統改版設計採購案」除因採購金額級距未達需公告之金額（150萬），且符合《中央機關未達公告金額採購招標辦法》採限制性招標條件，爰依規定由經濟部所主管的「財團法人台灣設計研究院」（後稱設研院）執行規劃設計。經濟部強調，台灣設計研究院為國內重要設計法人，經濟部相信其專業，據了解，設研院每案盤點具相關執行經驗與實績之設計團隊至少三家後，選擇永真急制工作室進行合作。經濟部其所屬則各依權責進行辦理，方法並不相同。經濟部提到，經過了解，經濟部貿易署及產發署也請設研院協助規劃設計，貿易署則由選選研有限公司進行設計，產發署由永真急制工作室進行設計，「並無皆由單一廠商進行。」