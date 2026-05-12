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轟黃國昌拿軍購金額說嘴 王定宇：不懂人性還是人性的扭曲

有「綠友友」證據就去告發！王定宇：大家都希望把壞蟲抓出來

立法院藍白上週攜手通過7800億軍購特別條例，民眾黨主席黃國昌今（12）日接受專訪時稱，自己早說行政院版1.25兆不全然是對美軍購，後續也證明講的全都對，並提及在表決前政院高層奪命連環Call，要他妥協8600億，批評民眾黨用資訊落差欺騙台灣人民。對此立委王定宇說，面對藍白喊價式的數據，民進黨團總召蔡其昌才會說「就算要砍砍斷手指頭就好，不要砍掉一整隻手」，沒想到在野黨主席拿這來說嘴，把委屈當作真正的需要，批評「是不懂人性，還是人性的扭曲」。對於黃國昌把行政院、蔡其昌拜託軍購金額作為爆料，王定宇表示，坦白講人性不應該這麼不厚道，因為對執政黨來講，基於國防的需要，跟美國的溝通，規劃了一個完整的1.25兆計畫。而黃國昌跑到美國一趟回來，一下說3000億，一下說4000億，一下說8000億，沒有任何規劃，像喊價的一樣，根據媒體報導，根據他自己所想像，一直在改變這數字。王定宇說，對執政黨而言最大的困難就是，在立法院不是多數，國民黨加民眾黨是過半，本來希望藍白能夠基於國家安全需要，以及台美盟友之間的互信，能夠支持這1.25兆、8年期的特別預算，沒想到藍白還是基於政治上的算計，數字一變再變。所以可以體會蔡其昌的想法，有點像聖經故事一樣，兩個媽媽都說這孩子是她的，王說把這孩子剖一半，願意放棄那個才是真媽媽。王定宇表示，此次軍購也一樣，面對藍白這種坦白講喊價式的數據，3000、4000、7800、8000、8700，總召才會說出那一句，「就算要砍砍斷手指頭就好，不要砍掉一整隻手」，基於這心情用妥協的方式拜託在野能夠支持。王定宇提到，沒想到現在竟然有在野黨主席等級的人物，拿這個來說嘴，說「你看8600億就夠了」，不了解對方體會到藍白過半的強勢，基於國家的需要委屈求全，結果把那個委屈當作真正的需要，「是不懂人性，還是人性的扭曲」。王定宇說，另外要砍掉國內軍工業的發展、國防產業的發展，隨便喊一句說「那些是綠友友」，沒有證據就指控廣大的無人機業者、AI先進晶片、精密機件與複合材料的業者，這些都是台灣產業的根，根本不應該用政治的色彩去定義它。王定宇表示，如果認為裡面有人謀不臧就拿出證據，負起責任去告，大家都希望把壞蟲抓出來。可現在不是，隨便抹一句「綠友友」，就把國內國防產業發展的基礎全部刪除殆盡。這既不負責任，對台灣產業發展一點疼惜的心都沒有。王定宇提到，有關這次軍購審查過程，朝野不同意見協調難免，但是把蔡其昌用委曲求全的態度拿來說嘴，好像說本來就可以砍掉一隻手指頭，可見那個手指頭叫弊案。這樣的說法真的不厚道。最後王定宇表示，基於國家安全需要、產業發展跟盟友台美之間的互信，蔡其昌願意委屈求全，那黃國昌要得寸進尺，善良的台灣人看在眼裡，心裡面都知道。