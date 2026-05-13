根據三商巧福官網，三商巧福表示，2026生日慶即日起連續9天，爽吃「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」都只要119元；加碼套餐優惠145元起，單筆消費滿250元「再贈50元折價券」三商i美食卡APP 會員專屬優惠。福勝亭表示，出示DM優惠券「飲料買一送一」、開運豬排定食雙人套餐「現省110元」，5月報稅季優惠一覽。
三商巧福：牛肉麵、排骨飯119元！2026生日慶優惠
三商巧福表示，即日起至5月20日連續9天，全台門市爽吃2026生日慶三大優惠。
單點優惠
◾️「原汁牛肉麵」特價119元（原價185元）
◾️「紅燒排骨飯」特價119元（原價145元），最高現省66元。
提醒大家，牛肉部位及配菜不定期更換，依現場供應為準；桃園機場門市不配合此活動。本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動優惠均為指定商品，且不得與其他優惠折扣合併使用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為主；三商巧福保有隨時調整活動辦法及優惠內容之權利。
超值套餐優惠
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價145元
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價155元
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價165元
三商i美食卡APP會員專屬優惠
即日起至5月20日生日慶期間，消費入會員條碼，單筆交易滿250元「贈送50元折價券」乙張！
折價券會於消費隔日自動歸入APP券匣中，兌換說明依券面所載為準；桃園機場、中壢站、南投站、西螺北、西螺南、新營南門市不配合三商i美食卡APP活動；優惠詳情請見APP活動說明。
福勝亭：買一送一！＋19元多一件、豬排套餐省110元優惠券
福勝亭表示，5月報稅季繼續13大DM優惠券！即日起至6月23日，到店內用／外帶限定，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：
◾️買一送一！飲料2杯優惠價35元（原價70元）
◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）
◾️＋19元多一件！「日式唐揚雞」2份優惠價84元（原價130元）
◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）
◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）
◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）
◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️現省110元！「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）
福勝亭定食還附有日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用享用白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。提醒大家，優惠不併用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。
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三商巧福表示，即日起至5月20日連續9天，全台門市爽吃2026生日慶三大優惠。
單點優惠
◾️「原汁牛肉麵」特價119元（原價185元）
◾️「紅燒排骨飯」特價119元（原價145元），最高現省66元。
提醒大家，牛肉部位及配菜不定期更換，依現場供應為準；桃園機場門市不配合此活動。本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動優惠均為指定商品，且不得與其他優惠折扣合併使用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為主；三商巧福保有隨時調整活動辦法及優惠內容之權利。
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◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
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◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）
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◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️現省110元！「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）
福勝亭定食還附有日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用享用白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。提醒大家，優惠不併用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。