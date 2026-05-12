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外交部政務次長陳明祺日前接受英國「獨立電視新聞」（ITV News）專訪，針對台海局勢與兩岸關係重申政府立場。陳明祺強調，台灣主流民意堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，且台灣的未來必須由人民以民主方式決定。面對中國持續在周邊進行軍事行動，他呼籲北京應降低緊張情勢，強調台灣人民在目睹香港現況後，絕不會接受所謂的「一國兩制」安排，因為那將使台灣走向與香港相同、甚至更糟的處境。聊到台美關係與軍事防衛，陳明祺表示，美國長期堅定支持台灣的國防改革，特別是去年的重大軍售案，對於提升台灣自我防衛能力及社會士氣具有正面意義。他指出，美方維持台海和平穩定不僅符合美國利益，也是國際社會的共同期待；我方理解美中對話是為了穩定局勢，但北京不應以武力或脅迫片面改變現狀。他同時警告，威權領導人常因誤判局勢導致嚴重後果，中國應引以為戒，不應輕易誤算。經貿安全方面，陳明祺重申台灣在全球供應鏈中扮演關鍵地位，是國際社會可信賴的夥伴，絕不會將此重要性「武器化」。台灣已針對各種可能的衝突情境做好準備，並持續強化國防與韌性。他強調，台灣始終致力於維護區域和平，並相信美國會履行維護區域穩定的安全承諾，因為這攸關全球利益，我方將持續與民主陣營攜手合作，捍衛自由民主的價值。