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由韓國釜山國際電影節與韓國廣電推廣協會聯合主辦的2026年全球OTT大獎（Global OTT Awards）日前正式公布入圍名單，台灣影視作品表現亮眼。台灣演員曾敬驊憑藉影集《如果我不曾見過太陽》順利擠進最佳男主角入圍名單，將正面對決玄彬、金宣虎等一眾大咖男星爭奪視帝寶座。同時，由客家電視製作、以捷運工人為題材的超猛台劇《都市開基祖》也表現驚豔，一舉入圍最佳亞洲內容與最佳編劇兩項大獎，將在國際舞台上力戰中國強片《逐玉》。本屆全球OTT大獎的最佳男主角獎項被外界視為「死亡之組」，競爭陣容相當豪華。曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》中突破自我，飾演冷血暴雨殺人魔，演技大受好評，這次將與剛拿下百想視帝的玄彬、男神金宣虎、中國當紅小生宋威龍以及日本實力派演員竹內涼真共同角逐。同劇的搭檔女星江齊也表現不俗，順利入圍本屆的最佳新人獎。入圍最佳女主角獎的則有《未知的首爾》朴寶英、《逐玉》田曦薇、《親愛的X》金裕貞、《莎拉的真偽人生》申惠善、《醜聞前夕》柴崎幸、《無聲的噪音》Angelica Panganiban。不光男女主角獎項備受矚目，最佳亞洲內容獎的競爭同樣激烈。台灣代表《都市開基祖》以真實的捷運工人生活為背景，觸動人心，此次將與中國大作《逐玉》、《驕陽似我》、泰國話題劇《絕廟騙局2》、菲律賓《無聲的噪音》以及日本影集《平屋慢生活》同台較量。編劇陳南宏得知入圍喜訊後感性表示，這部戲從台灣的捷運工地出發，希望能將這部作品獻給全球的捷運工人，給這群在日常生活中地底深處揮汗付出、默默撐起城市日常卻不被看見的人一聲溫暖問候。除了「最佳亞洲內容」之外，《都市開基祖》在「最佳編劇」獎項也獲得提名，屆時將對上才剛奪下百想藝術大賞最佳編劇的韓國影集《妳和其餘的一切》，以及韓國《認罪之罪》、日本《REBOOT》等各國強勁對手。編劇陳南宏坦言各國入圍作品實力都非常堅強，但能和團隊一起完成作品並在釜山與各國創作者交流，本身就是一件很幸福的事。