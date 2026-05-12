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▲曾向鎮（後排右二）成為劉俊謙（前排中）、朱栢康（後排右一）、蔡思韵（後排左二）與馬志威（後排左一）的師弟。（圖／大思娛樂提供）

▲曾向鎮（中）在《絕命法官》演張家輝（右）的兒子，入圍全球OTT大獎也很感謝他。（圖／大思娛樂提供）

▲曾向鎮曾在台灣因演出BL劇，人氣急升。（圖／大思娛樂提供）

在影集《絕命法官》中扮演男主角張家輝兒子的香港新秀曾向鎮，入圍「全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）」最佳新人獎，去年林廷憶曾以《影后》獲得此獎，曾向鎮也順勢宣告加入新經紀公司，成為劉俊謙、蔡思韵的師弟，他之前曾在《整形過後》與小禎的女兒Emma演過「隔口罩親吻」的情節。「全球OTT大獎」由釜山國際影展與韓國廣電推廣協會聯合主辦，曾向鎮在《絕命法官》，和金馬影帝張家輝、香港金像獎影后鮑起靜及蔡思韵、朱栢康等同台演出，角色本是品學兼優的學生，卻因氣喘發作意外撞死黑幫老大之子，讓爸爸張家輝陷入萬劫不復的深淵。和蔡思韵合作後，曾向鎮馬上就要成為她在「大思娛樂」的師弟，彼此很有緣。曾向鎮的歷程很特別，雖然在香港生活，卻因為考上北藝大而來台求學、在台灣正式出道，之前也大都演出台灣的劇集、短片、電影。他在《整形過後》扮演唇顎裂患者，與飾演温昇豪女兒的Emma有感情對手戲，也一起上表演課，那場「隔口罩吻」的戲，還曾讓小禎看到發出少女般的歡呼。而因《絕命法官》入圍OTT大獎，曾向鎮第一時間激動表示，最想對張家輝喊話：「爸，我入圍了！」並且感性謝謝前輩們的照顧，說道：「家輝哥和鮑姐在戲裡戲外都把我當成親生兒子和外孫看待，給了我很大的安全感。這次入圍對我是莫大的鼓勵，謝謝監製與優酷平台，我會繼續努力拍攝更多作品。」有趣的是，蔡思韵戲外也是曾向鎮的北藝大學姐，現在也成為經紀公司師姐，曾向鎮對她亦充滿感謝：「我們畢業於同一所學校，不論戲裡戲外她都是我的學姐，在拍攝現場有她在，真的讓我感到很有安全感。」曾向鎮之前演出過《最佳利益》系列、《整形過後》之外，近年更因在影集《某某》中飾演冷峻深情的「江添」一角人氣攀升，成為BL男神，展現極具潛力的表演能量。