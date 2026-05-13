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今天天氣：

梅雨季首波「滯留鋒面」 北台灣有大雨

▲周五鋒面會來到南台灣，屆時北部天氣略為好轉，彰化以南會迎接一段明顯降雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲未來一周氣溫變化不大，周三至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

明天天氣：雨區逐漸往南 依舊全台有雨

一周天氣：周五南部雨最多 周六逐漸放晴

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（13）日台灣將迎來梅雨季首波「滯留鋒面」，受西南風與東北風在台灣上空交會影響，鋒面將停留約3天，特別是周三、周四（5月14日）北台灣需防範大雨、短延時強降雨，周五（5月15日）則換彰化以南迎接明顯雨勢，周末鋒面遠離後，天氣才會逐漸回穩。5月12日今天的天氣，氣象署指出，滯留鋒面影響，上午開始中部以北及東半部逐漸轉為短暫陣雨的天氣，局部甚至有雷雨出現，尤其北部降雨較明顯，可能有局部大雨發生，天氣不穩定，外出建議都要攜帶雨具備用，南部天氣影響較小，大致仍為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，因雲多下雨天氣稍轉涼，北臺灣白天高溫略下降到24至26度，中部及花東27至29度，不過南部仍可以來到30度以上，而晚上低溫在北部及宜蘭略下降到20、21度，其他地區則為22至25度。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，受滯留鋒面影響，竹苗以北地區受降雨洗除作用影響，空品轉佳，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。5月13日明天的天氣，氣象署指出，滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有短暫陣雨甚至局部雷雨出現，午後各地山區及中南部地區有局部較大雨勢發生的機率；鋒面影響期間易有短延時強降雨，請留意氣象署最新警特報資訊。氣象署說明，周五鋒面會來到南台灣，屆時北部天氣略為好轉，彰化以南會迎接一段明顯降雨，周六、周日鋒面遠離，各地天氣逐漸回穩。