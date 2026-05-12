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勞動部今年推動「以日申請」彈性育嬰留職停薪新制，申請情況持續升溫，截至4月底累計已突破1.8萬件，其中近4成選擇以日為單位請假，男性勞工參與度也明顯提升，4月申請人數較3月大增近5成。配合政策的雇主，最高還可申請3萬元獎勵金。勞動部指出，修正後的《育嬰留職停薪實施辦法》開放家有3歲以下子女的勞工，可在2年內申請合計30日、以日為單位的彈性育嬰留停。申請期間可領取6成育嬰留停津貼，加上政府補助2成薪資，等同可獲得約8成薪資保障。統計顯示，4月彈性申請案件占整體39.3%，顯示短期育兒照護需求增加；其中男性申請人數達1916人，高於3月的1281人，月增約50%。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析，新制證明了制度的彈性化能有效提升男性投入家庭照顧的意願。未來也研議放寬限制，包括提高適用子女的年齡上限。為鼓勵企業支持育兒友善政策，政府同步推出「友善職場育嬰留職停薪獎勵」，凡僱用員工未滿30人的企業（不含公家機關及國營事業），員工每請1天彈性育嬰留停，雇主即可獲得1000元獎勵，每名子女最高補助30天、共3萬元，並採按季撥付方式辦理。勞動部也提醒，「以日申請」屬於育嬰留職停薪制度，與一般家庭照顧假不同。育嬰留停期間不列入工作年資計算，但可獲政府薪資補助；至於家庭照顧假或事假是否給薪，則仍由雇主依規定處理。