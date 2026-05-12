我是廣告 請繼續往下閱讀

連接器大廠貿聯-KY（3665）今（12）日公布2026年第一季財報，單季營收208.63億元，季增5.5%、年增29.4%，續創歷史新高；歸屬母公司稅後盈餘22.73億元，年增41%，每股稅後盈餘（EPS）11.66元，連續4季單季賺進超過1個股本。不過，因為HPC高速線材產品正處於新舊平台交替期，影響產品組合與產線效率，讓第一季毛利率降到28.76%，跌破3成，也比上一季少了3.17個百分點，因此獲利比去年第四季下滑17%。貿聯-KY表示，HPC業務還是成長很強，已經連續9季季增，第一季營收年增高達125%，目前占整體營收比重約45%，仍是公司最主要的成長動能。另外，工業用業務表現也不錯，第一季營收季增11%、年增24%，其中半導體設備需求最強，工廠自動化業務也持續回溫。車用業務則是近7季最好表現，營收季增9%、年增16%。至於電器業務，受到消費市場比較保守影響，已經連續6季衰退，但這季只小幅季減2%，衰退幅度明顯縮小。法人認為，第一季應該會是今年毛利率低點，接下來隨著新產品開始放量、良率改善，第二季毛利率有望慢慢回升，下半年表現也可望比上半年更好。不過貿聯-KY今日股價開高走低，早盤一度衝至3010元、上漲105元或3.6%，不過隨後一路走低，午盤過後翻黑，終場下跌130元或4.48%，收在今日最低價2775元。