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中東衝突引發全球能源危機，菲律賓商工總會（PCCI）主席Perry Ferrer表示，菲國對進口化石燃料的依賴程度過高，這種情況必須盡快改變。菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，菲律賓商工總會12日於馬卡蒂市（Makati）舉辦 2026 年能源高峰會。Ferrer指出，菲國持續依賴進口化石燃料，增加經濟和國家安全風險。他認為，勘探成本高昂，需要政府援助來資助此類重大投資，而不只依賴民營企業。菲律賓石油協會主席Edgar Cutiongco也同意菲國需要推進更多石油勘探計畫。Cutiongco指出，東協鄰國的勘探項目數量都比菲律賓多。他強調，鑑於現有油田儲量正在下降，現在推動勘探計畫尤其重要。至於菲律賓為何在石油勘探方面落後東協鄰國，Cutiongco認為有多個原因，其中一個是政府審批和文件處理問題。Cutiongco強調「延誤會增加不確定性，減少投資」。他指出，勘探風險很高，任何放緩都可能影響企業和投資者。他還補充，從合約授予到商業化生產需要七至十年，因此任何延誤都不是好事。此外，包括地緣政治緊張局勢和地理位置也是原因之一。他分析，菲律賓位於環太平洋火山帶上，不利於石油資源的自然開發。同時，Cutiongco補充，包括禮樂灘（Reed Bank）等蘊藏大量天然氣的海域，目前也都是禁區。會上，菲律賓財政部副部長則指出，到2025年，投資委員會已批准了近兆菲律賓比索的能源投資項目。這些項目的總裝置容量將達到10,405兆瓦，涵蓋太陽能、風能、水力發電等多個領域。