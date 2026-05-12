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國民黨中常會明天將通過徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，彰化在地戰將立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋為爭取參選忙了一整年，最後全數落榜。謝衣鳳預言空降人選無法獲選民認同、柯呈枋痛批中央黨部天天改劇本，根本在「莊孝維」、兩人都還不放棄希望；國民黨工出身的洪榮章選擇尊重，喊話「國民黨加油」。原屬意新北市副市長劉和然接班的彰化縣長王惠美，目前正在歐洲訪問，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨丟出「關於彰化縣長提名，本周中常會將有結果」的風向球，今（12）日已被證實，中常會明天將徵召魏平政。魏平政強調，如果獲得提名，必以最大誠意拜訪其他參選人，尋求整合、促進團結。人在立法院的謝衣鳯，不解中央黨部為何要放棄民調最高的她，重申藍營彰化縣長選舉原是盤好棋，空降人選未曾服務鄉親，要獲選民認同是Mission impossible，可能滿盤皆輸。至於是否參選到底？謝衣鳯表示，一切都是假設性問題，她不多作回應。柯呈枋直言「完全無法接受、完全無法理解」，黨中央根本是在「莊孝維」，整個提名過程像連續劇一樣天天改劇本，繞了一大圈還是回到原點，徵召一位沒民意基礎、沒基層共識、沒民調優勢的人，把基層當塑膠，地方早已全面炸鍋，支持者徹底心寒。對於下一步動向，柯呈枋表示距9月正式登記還有一段時間，「很多事還不知結果」，自己會先沉澱思考，持續傾聽地方聲音。洪榮章則說，針對黨中央即將公布彰化縣長徵召提名人選，黨工出身的他只能尊重，更不忘喊話強調「國民黨加油」！