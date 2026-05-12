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台灣首席名模林志玲長年投入公益、關注公共和弱勢議題，一路走來形象優質、親民，今（12）日有媒體報導，林志玲將有新身分，6月底會接任文化內容策進院（文策院）董事一職，預期將推動女性、兒少議題的影視作品至國際舞台，據《鏡週刊》報導，林志玲預計6月底上任文策院董事，知情人士透露，林志玲去年和文策院簽署MOU（合作備忘錄），將合作推動具有國際市場潛力的影視開發與製作，預期於未來5年推出10部作品，涵蓋女性議題、兒少關懷、紀錄片、浪漫愛情等多元類型，助華語影視內容登上世界舞台。此外，林志玲也力挺文策院的年度內容產業盛會「Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」在「PITCHING 提案大會」設立專屬獎項；5月還親自前往法國坎城影展，探尋國際合作機會，以實際行動為台灣影視產業加油，文策院感受到林志玲的熱情與抱負，因此聘請她出任董事。據了解，文策院董事由文化部依法聘任，董事長由文化部報請行政院聘任，院長則由董事長聘任並經董事會通過，作為行政法人，董事會成員多涵蓋政府代表及產業專家，任期為3年，由主管機關文化部監督管理，依法執行文化內容策進工作。