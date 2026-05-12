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美國總統川普本週即將訪問中國，與中國國家主席習近平進行川習會，美中雙方都已表明台灣議題將會成為會晤的談論焦點之一。外媒格外關注川普是否會在針對台灣的措辭上有所變化，以「反對」取代「不支持」台灣獨立。不過，美國智庫學者指出，就算川普說出看似在台灣議題上讓步的措辭，習近平也不會當真，因為川普隨時可能在Truth Social上推翻自己先前的說法。根據BBC報導，北京歷史悠久的天安門廣場周邊數日來已經加強安全措施，此次川普訪問行程將包括會談、晚宴，以及參訪天壇；川普與習近平都希望此次會談能有所成果。這場兩位全球最有權勢領導人之間的峰會，勢必將成為多年來最具重大影響力的會晤之一。然而，過去幾個月以來，美中關係對川普而言並不是優先事項。他的重心一直放在與伊朗持續進行的戰爭、西半球的軍事行動，以及國內議題上。但這一切將在本週改變。全球貿易的未來、台灣日益升高的緊張局勢，以及先進科技領域的競爭，全都岌岌可危。從經濟角度來看，與美國持續進行的貿易戰以及伊朗衝突，對習近平而言可能是壞消息；但從意識形態與政治角度而言，這些卻是一份禮物，而他也自認握有籌碼。BBC指出，川普政府在台灣問題上，一直釋放出混雜不一的訊號。去年12月，美國宣布與台灣達成價值110億美元的軍售案，此舉也激怒中國政府，而川普也並未多談美國保衛台灣的意願。川普過去談到習近平對於台灣的看法時曾表示，「他認為那是中國的一部分」，還提到「至於他會怎麼做，那取決於他自己」；川普也曾表示，台灣並未充分補償美國所提供的安全保障，認為台灣「沒有給我們任何東西」。去年，他對台灣課徵15%的關稅，並指控台灣從美國偷走了半導體製造產業。美國國務卿盧比歐則提到，台灣將會是此次訪問中的討論議題之一，不過目標將是確保台灣議題不會成為美中之間新的緊張來源；他表示，「我們不需要任何與台灣或印太地區任何地方相關的不穩定事件發生。我認為這符合美國與中國雙方的共同利益。」就中國而言，北京方面已表明，台灣是此次會談中的優先議題。中國外交部長王毅上週與盧比歐通話時表示，希望美方能作出「正確選擇」。北京方面也正在加大軍事壓力，幾乎每天派遣軍機與海軍艦艇在台灣周邊活動。報導提到，一些分析人士認為，中國官員可能正推動修改1982年經過審慎制定的台灣相關措辭。目前美方正式宣示的政策是「目前不支持台灣獨立」。北京是否可能推動更強硬的措辭，例如「美國反對台灣獨立」，引發關注。紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係研究中心資深研究員魯樂漢（John Delury）不認為習近平會對川普改變措辭一事如此認真，他說，「即使川普說出一些偏離常軌、看起來像是在台灣問題上讓步的話，但因為他在用詞上本來就沒那麼謹慎，中國方面也很清楚，不會太把那些話當真，因為他可能一週後就在 Truth Social 發文推翻自己的說法。」