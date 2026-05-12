上班族每月最期待的薪水收入，為何總是落在每月的 5 日、10 日甚至更晚才拿到手？近期就有上班族在社群上提出質疑：「辛苦工作一整個月，難道不能 1 號就領錢嗎？」貼文不僅引發廣大上班族共鳴，更意外釣出專業人資與會計現身說法，揭開「發薪日延遲」背後複雜的結算機制與相關規定。
薪水為何不能1號領到？一票上班族爆共鳴
有上班族在 Threads 發文指出，薪資本來就是勞工付出勞力後應得的報酬，既然工作月份已結束，理論上應該能立刻領到錢，但為什麼多數公司都要拖到次月 5 日或 10 日才發薪，「我辛苦了一整個月，難道就不能 1 日就發嗎？」
貼文曝光後，瞬間引發大批網友討論，不少人紛紛留言哀號：「你不孤單，我 15 號才領」、「所有商品都是先支付後使用，只有薪水是先使用後支付」、「有沒有遇過 18 號發薪水的？跟全世界的時間都錯過，每次沒錢的時間都跟別人不一樣」、「每個月1 號發薪的應該只有軍公教或公家機關吧」。
會計與人資真心話！發薪並非只按「轉帳」鍵
這則貼文也釣出不少會計與人資出面解釋，發薪並非單純按下轉帳鍵那麼簡單，背後涉及大量核算流程，包括出勤統計、請假扣款、加班費、業績獎金、勞健保與所得稅計算等。尤其有些員工假單補得很慢、主管簽核延遲，甚至月底最後一天都還有員工在加班，根本無法在每月 1 日就完成結算，「5 號發放已經算很快了」。
隨後有上班族好奇追問，為何有些公司能做到在 1 日發薪？對此，人資則解釋，前提是「計薪週期提前結束」，例如改成每月 20 日至次月 20 日計算，剩下幾天的加班或扣款再延到下個月處理。不過，實務上因流程複雜，也牽涉資金調度與額外成本，尤其發薪日若碰上假日，依法多數情況需提前發放，公司還可能因此涉及二代健保補充保費的作業變動，1號發薪遇到假日的話，公司基本上就是一定要多付這個補充保費，因此多數雇主不願輕易變更。
因此，台灣多數公司目前採取「後付制」，也就是員工先提供勞務，再於次月領取薪資。相較之下，部分公家機關、公股銀行或特定外商企業，由於薪資結構相對單純、變動項目較少，較容易做到每月 1 日發薪。
勞動部現行規則一次看！發薪日不得過晚
事實上，勞動部已在 2023 年訂定「工資給付指導原則」，要求企業不得讓發薪日距離計薪週期結束過久。根據規範，250 人以上企業自 2023 年底起，應儘量在 10 天內完成發薪；並規劃於 2026 年底前，要求 250 人以上大型企業縮短至 5 天內發放，以保障勞工權益。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有上班族在 Threads 發文指出，薪資本來就是勞工付出勞力後應得的報酬，既然工作月份已結束，理論上應該能立刻領到錢，但為什麼多數公司都要拖到次月 5 日或 10 日才發薪，「我辛苦了一整個月，難道就不能 1 日就發嗎？」
貼文曝光後，瞬間引發大批網友討論，不少人紛紛留言哀號：「你不孤單，我 15 號才領」、「所有商品都是先支付後使用，只有薪水是先使用後支付」、「有沒有遇過 18 號發薪水的？跟全世界的時間都錯過，每次沒錢的時間都跟別人不一樣」、「每個月1 號發薪的應該只有軍公教或公家機關吧」。
這則貼文也釣出不少會計與人資出面解釋，發薪並非單純按下轉帳鍵那麼簡單，背後涉及大量核算流程，包括出勤統計、請假扣款、加班費、業績獎金、勞健保與所得稅計算等。尤其有些員工假單補得很慢、主管簽核延遲，甚至月底最後一天都還有員工在加班，根本無法在每月 1 日就完成結算，「5 號發放已經算很快了」。
隨後有上班族好奇追問，為何有些公司能做到在 1 日發薪？對此，人資則解釋，前提是「計薪週期提前結束」，例如改成每月 20 日至次月 20 日計算，剩下幾天的加班或扣款再延到下個月處理。不過，實務上因流程複雜，也牽涉資金調度與額外成本，尤其發薪日若碰上假日，依法多數情況需提前發放，公司還可能因此涉及二代健保補充保費的作業變動，1號發薪遇到假日的話，公司基本上就是一定要多付這個補充保費，因此多數雇主不願輕易變更。
因此，台灣多數公司目前採取「後付制」，也就是員工先提供勞務，再於次月領取薪資。相較之下，部分公家機關、公股銀行或特定外商企業，由於薪資結構相對單純、變動項目較少，較容易做到每月 1 日發薪。
事實上，勞動部已在 2023 年訂定「工資給付指導原則」，要求企業不得讓發薪日距離計薪週期結束過久。根據規範，250 人以上企業自 2023 年底起，應儘量在 10 天內完成發薪；並規劃於 2026 年底前，要求 250 人以上大型企業縮短至 5 天內發放，以保障勞工權益。