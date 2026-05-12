61歲裘海正曾經是恩師劉文正公司旗下藝人，與方文琳、伊能靜受封「飛鷹三姝」，活躍80年代末及90年代歌壇，近年則將重心放在家庭、信仰與個人學習上。近日裘海正疑似被網友酸「淪落到教會唱歌」，今（12）日她高EQ回應：「能爽爽過日子，並非運氣好而已！」贏得網友讚賞。
被網友酸淪落教會唱歌 裘海正正面回應
今天上午，裘海正在粉專宣傳教會活動，對於疑似被網友譏「裘海正現在怎麼淪落在教會唱歌呀」，她寫下：「各位朋友，能爽爽過日子，並非運氣好而已；而如果你目前心裡有憂愁，無論是身體疾病、婚姻、親子關係緊張、工作壓力或是經濟財務困難...歡迎你這個禮拜天來教會...」
此外，裘海正還表示：「我不只『淪落』在教會唱、我還要繼續『淪落』到安養中心、醫院、育幼院、監獄等等需要關懷與愛的地方唱喔！」網友留言：「傳遞滿滿的正能量」、「為愛傳唱，太棒了」、「一起淪落吧！」
裘海正勤奮向學 有意促成飛鷹三姝合體
裘海正年過花甲依然勤奮向學，去年中宣布從美國科羅拉多恩典聖經學院畢業，她在臉書分享穿學士服照片表示，這是為了堅持信仰，除了念書，裘海正也主持Podcast節目〈三二三事再來一次〉，近日受訪表示有意促成「飛鷹40週年演唱會」，讓歌迷相當期待。
資料來源：裘海正臉書
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今天上午，裘海正在粉專宣傳教會活動，對於疑似被網友譏「裘海正現在怎麼淪落在教會唱歌呀」，她寫下：「各位朋友，能爽爽過日子，並非運氣好而已；而如果你目前心裡有憂愁，無論是身體疾病、婚姻、親子關係緊張、工作壓力或是經濟財務困難...歡迎你這個禮拜天來教會...」
此外，裘海正還表示：「我不只『淪落』在教會唱、我還要繼續『淪落』到安養中心、醫院、育幼院、監獄等等需要關懷與愛的地方唱喔！」網友留言：「傳遞滿滿的正能量」、「為愛傳唱，太棒了」、「一起淪落吧！」
裘海正年過花甲依然勤奮向學，去年中宣布從美國科羅拉多恩典聖經學院畢業，她在臉書分享穿學士服照片表示，這是為了堅持信仰，除了念書，裘海正也主持Podcast節目〈三二三事再來一次〉，近日受訪表示有意促成「飛鷹40週年演唱會」，讓歌迷相當期待。