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美股主要指數週二（12日）早盤全面下跌，科技股表現疲軟，記憶體族群回檔明顯，美光股價下跌4%，光通訊族群則靠祥茂光電一枝獨秀上漲。美股四大指數12日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數下跌346點或0.70%、那斯達克指數下跌131點或0.5%、標普500指數小跌36點或0.48%、費城半導體指數大跌283點或2.34%。個股部分，科技股跌勢明顯，台積電ADR下挫1.5%，科技七雄表現平平，僅輝達漲幅超過1%；CPU族群部分，英特爾重挫4%、AMD跌近2%、Arm也小跌1%。記憶體類股全面回檔，美光股價跌幅超過4%、SanDisk下跌逾5%；光通訊廠祥茂光電今日領銜光通族群，早盤一度上漲近8%。根據CNBC報導，西德州中質原油期貨與布蘭特原油價格雙雙上漲3%，交易價格分別來到每桶101美元與108美元。美國總統川普稱美伊之間維持了一個月的停火協議極其脆弱，並針對伊朗透過巴基斯坦遞交的停戰提案作出強硬回應，抨擊該提議「完全不可接受」。由於能源價格持續高檔，民眾關注通膨數據，以評估伊朗戰爭對美國經濟的影響。美國勞工統計局數據顯示，4月消費者物價指數上漲0.6%，年通膨率為3.8%。雖然月通膨率走勢符合預期，但道瓊調查的經濟學家先前預測年通膨率將比去年同期上漲3.7%。