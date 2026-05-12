大樂透第115000052期今（12）日晚間開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期大樂透 1億頭獎依舊槓龜未能送。但本期開出 1 注貳獎，中獎彩券行位於台南市，這名悲情幸運兒只差 1 個號碼就能抱走 1億元頭獎，最終僅獲得 472 萬元的貳獎獎金，成為今晚既幸運又充滿遺憾的人。
大樂透5/12貳獎一人獨得！獎金剩下472萬
大樂透第115000052期頭獎1億，晚間透過直播開獎，大樂透第115000052期大樂透開獎號碼為「06、12、18、19、32、36」，特別號「34」。本期頭獎未開出，但誕生 １ 名貳獎得主，中獎彩券位於台南仁德。
📍台南市仁德區後壁里中正路2段366號1樓－新隆來發彩券行
依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期得主只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖成功抱回 472 萬多元獎金，但與上億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡5月12日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：06、12、18、19、32、36，特別號34。
49樂合彩：06、12、18、19、32、36。
今彩539：01、04、12、22、26。
39樂合彩：01、04、12、22、26。
3星彩：1、4、3。
4星彩：4、9、8、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透第115000052期頭獎1億，晚間透過直播開獎，大樂透第115000052期大樂透開獎號碼為「06、12、18、19、32、36」，特別號「34」。本期頭獎未開出，但誕生 １ 名貳獎得主，中獎彩券位於台南仁德。
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依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期得主只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖成功抱回 472 萬多元獎金，但與上億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
大樂透獎號：06、12、18、19、32、36，特別號34。
49樂合彩：06、12、18、19、32、36。
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3星彩：1、4、3。
4星彩：4、9、8、2。
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