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美伊戰爭引發油價上漲，美國勞工統計局周二公布最新消費者物價指數（CPI）數據，月增幅和年增幅，均高於預期，CPI年增3.8％，也引發通膨擔憂。根據CNBC報導，消費者物價指數4月以快於預期的速度上升，原因是能源價格再度大幅攀升，進一步加深市場對通膨衝擊美國經濟的憂慮。美國勞工統計局週二公布，消費者物價指數（CPI）經季節性調整後，4月月增0.6%，使年通膨率達到3.8%。月增幅符合預期，但年增率比道瓊（Dow Jones）共識預估高出0.1個百分點。排除食品與能源後，核心CPI分別月增0.4%、年增2.8%，使通膨持續遠高於美國聯準會（Federal Reserve）2%的目標，而月增幅則創下自2025年1月以來最高。核心通膨是更能反映長期通膨趨勢的指標。整體通膨年增率為自2023年5月以來最高，並較3月上升0.5個百分點。核心通膨則按年增加0.2個百分點。能源價格大漲3.8%，占整體通膨增幅超過40%，而食品價格也上升0.5%。以能源來看，12個月漲幅達17.9%；食品則上升3.2%。汽油指數年增28.4%。家庭食品價格上升0.7%，創下自2022年8月以來最大單月漲幅。雖然能源，尤其是汽油，是整體通膨的主要焦點，但其他多個領域也出現通膨壓力。報告公布後，股市期貨下跌，而美國公債殖利率則走高。根據芝商所集團（CME Group）數據，市場交易員也提高了聯準會在年底前升息的機率至約30%。海軍聯邦信用合作社（Navy Federal Credit Union）首席經濟學家隆恩（Heather Long）表示，「通膨現在是拖累美國經濟的關鍵因素。這正在傷害美國人。一場真正的財務擠壓正在發生。三年來首次，通膨正在吞噬所有薪資增幅。這對中產階級與低收入家庭是一項挫折，而他們也感受到了。」最新的通膨消息出現在聯準會的關鍵時刻。由於決策官員對央行應朝何處前進以及如何傳達政策意圖存在疑慮，聯準會今年以來一直維持基準利率不變。但在4月底時，聯準會再次投票結果雖按兵不動，卻出現了四張反對票，是自1992年以來最多。即將接任聯準會主席的華許（Kevin Warsh）主張降低利率，但自從伊朗衝突爆發以來，通膨再度飆升，使這一立場難以成立。能源價格已大幅上漲，油價突破每桶100美元。Northlight資產管理首席投資長札卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，「考量到通膨正朝錯誤方向發展，而勞動市場仍維持穩健，聯準會短期內不太可能降息，而且市場甚至可能開始反映明年升息的預期。」消費支出同樣維持穩定，不過主要是由高收入族群以及整體價格上漲所推動。亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）的GDPNow即時經濟預測模型，根據目前有限數據，預估美國第二季經濟成長率將達3.7%。