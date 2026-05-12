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國民黨彰化縣長遲遲未定，盛傳黨中央明（13）日將徵召律師魏平政參選。對此，早就表態想選的立委謝衣鳯，今日受訪時公開向黨主席鄭麗文喊話，直言空降人選並非張善政或韓國瑜，若中央一著不慎，恐讓好棋走向滿盤皆輸。謝衣鳯晚間透過臉書火力全開，痛批黨中央執意忽視地方反彈，根本是在「破壞黨內民主」，拒絕讓華麗詞藻包裝錯誤的決策。謝衣鳯強調，勝選的基礎是民意，而不是用華麗的詞藻包裝缺乏基礎的徵召。她質疑，各地初選在科學民調依據下都完成了提名，但到了彰化卻變成鄭主席口中的「民調參考有限」、蕭主委口中的「民調已經不是那麼重要」，她憤怒反問：「難道其他縣市因民調落後沒被提名的候選人，都能夠用這些理由向黨中央要求翻盤嗎？」謝衣鳯直言彰化有勝選機會，「但沒有樂觀到隨手指點江山也能贏」，選民都看在眼裡，雅量跟風度不會是投票依據。她指出，基層對於選情的焦慮無法透過倉促提名來化解，即便自己已卸任黨部主委，展現投入選戰的決心，爭取提名到最後一刻，未來仍會積極回應基層期待，喊話黨中央不要讓一連串的決策失誤，讓彰化選情滿盤皆輸。