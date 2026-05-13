國民男神許光漢入行13年，交出電視劇《想見你》、國片《陽光普照》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等代表作，亦是集滿金鐘獎、金曲獎、金馬獎三金入圍紀錄的全方位男星。擁有550萬粉絲數的奧斯卡金像獎官方IG，昨（12）日發布許光漢主演的電影《青春18×2 通往有你的旅程》片段錦集，讓國民男神以不同形式登上奧斯卡殿堂，本人也現身按讚。
許光漢登奧斯卡IG 魅力征服全球網友
奧斯卡金像獎官方IG約在2012年創立，每天都會嚴選、發布並介紹世界各國具有影響力的電影片段，該帳號昨天上傳2024年上映的純愛公路電影《青春18×2 通往有你的旅程》片花，片中可見男主角許光漢與女主角清原果耶動人的對手戲，配文寫下經典台詞，「如果我當時告訴她我對她的感覺，未來會不會不一樣？」還標註許光漢、清原果耶、道枝駿佑、張孝全、黑木華等演員的英文姓名。
影片發布至今吸引全球破萬人按讚，其中不乏國外網友留言：「天啊是許光漢」、「許光漢的電影登上奧斯卡」、「這部片深深打動了我」、「美國影藝學院也知道這部電影」、「奧斯卡很有眼光」、「我一直很期待看這部電影，今天學院發布了相關訊息，看來是時候看了！」
《青春》劇情簡介 年度國片票房冠軍
藤井道人執導、張震監製的台日合製電影《青春18×2 通往有你的旅程》，主要講述36歲的Jimmy（許光漢 飾）在事業受挫後，翻開18年前的筆記本，看到日本女孩Ami（清原果耶 飾）當年寄來的明信片，決定獨自前往日本展開一段漫無目的旅行。
《青春18×2 通往有你的旅程》2024年3月14日及5月3日分別在台灣、日本上映，於台灣上映兩週後，即成為當年度國片票房冠軍，也是2024上半年度唯一進入票房前十名的國片，叫好又叫座，片中結合平溪天燈、五月天、台南小吃、Mr. Children、經典日劇等元素，營造溫暖又純粹的氛圍，勾起兩地觀眾共同的青春記憶。
The Academy IG
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奧斯卡金像獎官方IG約在2012年創立，每天都會嚴選、發布並介紹世界各國具有影響力的電影片段，該帳號昨天上傳2024年上映的純愛公路電影《青春18×2 通往有你的旅程》片花，片中可見男主角許光漢與女主角清原果耶動人的對手戲，配文寫下經典台詞，「如果我當時告訴她我對她的感覺，未來會不會不一樣？」還標註許光漢、清原果耶、道枝駿佑、張孝全、黑木華等演員的英文姓名。
影片發布至今吸引全球破萬人按讚，其中不乏國外網友留言：「天啊是許光漢」、「許光漢的電影登上奧斯卡」、「這部片深深打動了我」、「美國影藝學院也知道這部電影」、「奧斯卡很有眼光」、「我一直很期待看這部電影，今天學院發布了相關訊息，看來是時候看了！」
藤井道人執導、張震監製的台日合製電影《青春18×2 通往有你的旅程》，主要講述36歲的Jimmy（許光漢 飾）在事業受挫後，翻開18年前的筆記本，看到日本女孩Ami（清原果耶 飾）當年寄來的明信片，決定獨自前往日本展開一段漫無目的旅行。
《青春18×2 通往有你的旅程》2024年3月14日及5月3日分別在台灣、日本上映，於台灣上映兩週後，即成為當年度國片票房冠軍，也是2024上半年度唯一進入票房前十名的國片，叫好又叫座，片中結合平溪天燈、五月天、台南小吃、Mr. Children、經典日劇等元素，營造溫暖又純粹的氛圍，勾起兩地觀眾共同的青春記憶。
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