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Gemini Omni功能被發現

Gemini Omni生成影片 數字與計算處理已相當精確

Google近期悄悄推出全新AI影片生成模型 ，國外有少數Gemini App使用者，發現「Gemini Omni」模型出現的提示，社群平台也出現了相關的實測影片畫面。根據科技媒體9to5google報導，Gemini 似乎即將推出一種全新的影片生成模型，而這款「Omni」已經取得了一些相當令人印象深刻的初步成果。影片生成是生成式 AI 中最令人印象深刻，但也最具爭議的環節之一。Google 開發影片生成模型 Veo 已有一段時間，但現在看來似乎有新的計畫正在醞釀中。近期有少部分Gemini用戶收到了「使用 Gemini Omni 進行創作」的提示，Google官方對其這樣敘述，「體驗我們全新的影片生成模式。您可以重新混剪影片、直接在對話中編輯、嘗試使用模板等更多功能。」「Omni」如何融入 Gemini 和 Veo 的架構目前尚不完全清楚，但根據後設資料數據推測顯示，「Omni」是 Veo 的延伸進階版本。在社群平台上流出許多Gemini Omni的影片成果，其中一段影片吸引數百萬觀看，一位教授在黑板上用粉筆寫下三角函數並進行講解的片段，在處理影片中的文字和數學的部分相當正確，影像方面也表現得非常好。第二段影片則是兩個男子吃義大利麵的場景，這是參考了著名的「威爾史密斯吃義大利麵測試」，同樣獲得了相當逼真的結果。雖並非完全開創性的突破，但輸出品質相當不錯。報導提到，Google 尚未正式發表 Gemini Omni，但在今年稍早OpenAI宣布放棄Sora模型進行影片生成後，Google 曾表示影片技術將長期發展，宣示對AI影片技術的承諾。Google預計於5月19日在加州山景城舉辦 I/O 開發者大會，預期將介紹新一代Gemini模型，Omni是否會在那時亮相備受關注。