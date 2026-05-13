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▲今年前三個月，印尼記錄了超過8,000起疑似麻疹病例和10起死亡病例。（圖／美聯社／達志影像）







社群平台淪假資訊溫床

「豬成分」疑慮未消

▲印尼政府的目標是在今年根除麻疹和德國麻疹。（圖／美聯社／達志影像）







根除麻疹目標恐落空

印尼社群媒體上關於疫苗的假訊息廣泛流傳，讓許多家長拒絕為孩子接種疫苗，導致麻疹病例激增。根據印尼小兒科醫生協會（IDAI）報告，印尼的麻疹病例數位居全球第二，僅次於處於戰亂中的葉門。法新社報導，印尼正面臨一場嚴重的公衛危機。官方數據顯示，今年前三個月，印尼記錄了超過8,000起疑似麻疹病例和10起死亡病例。而印尼去年的麻疹病例較2024年翻了一番多，達到6萬3000多起，導致69人死亡。40歲的菲特里（Fitri）居住在爪哇島萬丹省（Banten），育有四個孩子。儘管當地麻疹病例激增，但她仍然沒有帶孩子去接種疫苗，她表示：「我會給孩子吃營養豐富的食物和補充維生素來保持他們健康。」報導指出，菲特里的大兒子在嬰兒時期接種結核病疫苗後，曾出現發燒症狀。如今，社群上流傳的假資訊宣稱「接種疫苗會導致癱瘓、行為問題甚至更嚴重後果」，加劇了她的擔憂。社群媒體顧問公司Drone Emprit四月的一項研究顯示，印尼主流社媒平台都出現了反疫苗言論。公司創辦人指出，相關言論的觸及範圍「相當龐大」。「雖然反疫苗人士人數較少，但他們通常比疫苗支持者更敢於表達意見。」日惹大學（Gadjah Mada University）流行病學家Riris Andono Ahmad指出，這些錯誤訊息的後果是「我們的群體免疫已被削弱」。除了假訊息，許多印尼人也出於宗教因素對疫苗感到抗拒，因為某些疫苗含有豬成分。儘管印尼最高的穆斯林神職人員機構「印尼伊斯蘭學者理事會」（Indonesian Ulema Council）早在2018年已發布教令，聲明為了公眾健康，即使疫苗含有豬成分，也是可以接種的，但許多人仍有疑慮。印尼政府的目標是在今年根除麻疹和德國麻疹。當局於3月在全國500多個縣市中的約100個縣市啟動了緊急大規模疫苗接種行動。但根據當地衛生部統計，去年接種麻疹德國麻疹混合疫苗（MR vaccine）第一劑的嬰兒數量下降了10％。印尼國家衛生研究院稱，目前只有略超過75%的兒童接種了兩劑麻疹德國麻疹混合疫苗，遠低於實現群體免疫所需的95%，因此根除麻疹的目標似乎遙不可及。