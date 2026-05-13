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泰國發生一起令人痛心的事件，一名45歲男子為了趕在開學前，幫年幼的女兒存夠錢買一套新制服，在甘蔗田除草賺錢，不料，遭雷擊身亡。泰國媒體《泰叻報》（Thairath）報道，這起事故發生在當地時間7日下午2時許。來自武里南府庫芒縣（Khu Mueang）的45歲男子Sunthorn Kaennin在薩圖埃克縣（Satuek）一處甘蔗田除草時慘遭雷擊，當場身亡。死者妻子回憶，丈夫生前是家中的經濟支柱，不喜歡欠任何人錢。每當有開銷需要承擔時，他都會自己努力工作賺錢。她透露，女兒即將開學，為了湊錢支付新校服等開銷花費，丈夫不顧風險，只要有工作就接，沒想到竟發生天人永隔的憾事。她擔心，家中失去丈夫這個主要支柱，今後日子將如何維持。死者的71歲父親也感嘆兒子一輩子勤奮，卻沒想到人生的終點竟會來得這麼突然。消息傳出後引發地方關注，武里南府（Buriram）班丹縣（Ban Dan）縣長與妻子一同前往死者靈柩前慰問家屬，並以個人名義捐贈了5000泰銖（約新台幣4,864元）。縣長表示，將與相關機構合作，為死者家屬提供必要的援助與支持。另外，他也補充，泰國進入雨季後雷電頻繁，呼籲村民嚴格遵守安全措施，保護自己。