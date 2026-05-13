國內民眾等候已久的機票促銷終於來了！今年4月各航空公司公布齊漲燃油附加費，機票動輒短程要比以往多上新台幣2000多元，讓旅客紛紛冀望本月各航空公司配合將於5月22日登場「TTE台北旅展」所推出的線上旅展促銷。目前國泰航空與星宇航空都宣布旅展開跑，國泰航空打出全球機票8折起，優惠至5月29日，最熱門的台北飛東京有最低1萬2千多元之特價。星宇也打出5月29日預訂享有88折優惠，最實惠航線為台北飛熊本來回只要1萬1322元。
國泰航空此次線上旅展中，還能有台北飛東京來回含稅價最低1萬2千多元，堪稱是疫後這幾年相對低的數字，但是數量恐怕所剩不多，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢，其他時間即暑假之後的9、10月時段也有最低1萬3232元之特價，也是可以考慮下手之票價。提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享折扣，最高新台幣1000元，但是優惠碼每日限量 ，先到先得。
星宇航空也有線上旅展，即日起至2026年5月29日止，最低 88 折起，可預訂到今年底出發之優惠機票。亮點優惠為台北（桃園）飛熊本來回機票含稅價僅1萬1322 元起、台中飛下地島（宮古島）更是萬元有找。
🟡「國泰航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：即日起至5月29日
出發期間：即日起至12月31日
優惠內容：5月29日前預訂飛往全球 70+ 航點機票，8折起。
航線推薦：
▪️台北-東京 12722 元起
▪️台北-東京(暑假) 13657 元起
▪️台北-大阪 13377 元起
▪️台北-舊金山 27967 元起（香港轉機）
▪️台北-阿姆斯特丹 31046元起（香港轉機）
▪️台北-布里斯本 29297 元起（香港轉機）
🟡「星宇航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：2026年即日起至5月29日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️台北- 熊本11322 元起 （07點去 11點回）
▪️台北-下地島 10390元起
▪️台北-東京 14559 元起
▪️台北-曼谷10524 元起
▪️台中-下地島 9645 元
▪️台中- 沖繩10686 元
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🟡「國泰航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：即日起至5月29日
出發期間：即日起至12月31日
優惠內容：5月29日前預訂飛往全球 70+ 航點機票，8折起。
航線推薦：
▪️台北-東京 12722 元起
▪️台北-東京(暑假) 13657 元起
▪️台北-大阪 13377 元起
▪️台北-舊金山 27967 元起（香港轉機）
▪️台北-阿姆斯特丹 31046元起（香港轉機）
▪️台北-布里斯本 29297 元起（香港轉機）
🟡「星宇航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：2026年即日起至5月29日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️台北- 熊本11322 元起 （07點去 11點回）
▪️台北-下地島 10390元起
▪️台北-東京 14559 元起
▪️台北-曼谷10524 元起
▪️台中-下地島 9645 元
▪️台中- 沖繩10686 元