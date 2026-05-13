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▲國泰航空線上旅展促銷，機票最優8折起。（圖／國泰航空提供）

🟡「國泰航空線上旅展」資訊一覽：

🟡「星宇航空線上旅展」資訊一覽：

國內民眾等候已久的機票促銷終於來了！今年4月各航空公司公布齊漲燃油附加費，機票動輒短程要比以往多上新台幣2000多元，讓旅客紛紛冀望本月各航空公司配合將於5月22日登場「TTE台北旅展」所推出的線上旅展促銷。目前國泰航空與星宇航空都宣布旅展開跑，國泰航空打出全球機票8折起，優惠至5月29日，最熱門的台北飛東京有最低1萬2千多元之特價。星宇也打出5月29日預訂享有88折優惠，最實惠航線為台北飛熊本來回只要1萬1322元。國泰航空此次線上旅展中，還能有台北飛東京來回含稅價最低1萬2千多元，堪稱是疫後這幾年相對低的數字，但是數量恐怕所剩不多，提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享折扣，最高新台幣1000元，但是優惠碼每日限量 ，先到先得。星宇航空也有線上旅展，即日起至2026年5月29日止，最低 88 折起，可預訂到今年底出發之優惠機票。亮點優惠為即日起至5月29日即日起至12月31日5月29日前預訂飛往全球 70+ 航點機票，8折起。▪️台北-東京​ 12722 元起▪️台北-東京(暑假) ​13657 元起▪️台北-大阪 ​ 13377 元起▪️台北-舊金山 27967 元起（香港轉機）▪️台北-阿姆斯特丹 ​ 31046元起（香港轉機）▪️台北-布里斯本 ​ ​​ 29297 元起（香港轉機）2026年即日起至5月29日2026年5月15日至12月31日▪️台北- 熊本11322 元起 （07點去 11點回）▪️台北-下地島 ​10390元起▪️台北-東京 14559 元起▪️台北-曼谷10524 元起▪️台中-下地島 9645 元▪️台中-​ 沖繩10686 元