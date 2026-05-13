台灣天氣從今（13）日起至周五受到梅雨季滯留鋒面影響，根據氣象專家林得恩表示，今日中部以北地區將有短暫陣雨或雷雨，並需留意這波滯留鋒面所帶來「對流列車效應」的累積降雨；氣象專家吳德榮亦在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」提醒，梅雨季第3波鋒面「由北而南」，週三至週五應注意對流胞與瞬間強降雨，直到週六（16日）鋒面減弱，各地天氣才逐漸轉好。
今滯留鋒面橫掃全台！專家示警：留意致災性「對流列車」效應
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日受到滯留鋒面影響，台灣各地天氣不穩定，環境水氣增多，下雨機會同步增大。尤其是，這波梅雨鋒面，配合西南氣流的增強，夜間低層噴流建立，3000公尺高度（約700hPa處）的風速已增強為25至30kTs的西南風。
林得恩進一步提到，來自華南地區的水氣供輸補給，提供非常容易出現短延時、強降雨的有利環境，夜晚至清晨期間強降雨發生機率同步增高。台灣中部以北地區會有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨機會，提醒也要留意這波滯留鋒面所帶來「對流列車效應」的累積降雨。
至於何謂對流列車效應（Train Effect）？林得恩解釋，其是指多個對流雲團先後經過同一地區，產生連續強降水的現象，因雲團像火車車廂接連通過軌道而得名。這會導致短時間內累積大量的降雨量，形成集中性降雨，並造成嚴重的積淹水與水患災情。
梅雨季第3波鋒面「由北往南」！雨連下3天、周末才放晴
氣象專家吳德榮今日亦在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今、明（13、14日)）兩天梅雨季第3波鋒面逐漸南下，北部、東半部及中部先後轉有局部陣雨或雷雨，氣溫漸降，北臺稍轉涼。
週五（15日）鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨的機率。週三至週五應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。直到週六至下週一（16至18日）鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，天氣轉為暖熱，但大氣仍不穩定，午後依舊有局部陣雨或雷雨的機率。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日受到滯留鋒面影響，台灣各地天氣不穩定，環境水氣增多，下雨機會同步增大。尤其是，這波梅雨鋒面，配合西南氣流的增強，夜間低層噴流建立，3000公尺高度（約700hPa處）的風速已增強為25至30kTs的西南風。
至於何謂對流列車效應（Train Effect）？林得恩解釋，其是指多個對流雲團先後經過同一地區，產生連續強降水的現象，因雲團像火車車廂接連通過軌道而得名。這會導致短時間內累積大量的降雨量，形成集中性降雨，並造成嚴重的積淹水與水患災情。
氣象專家吳德榮今日亦在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今、明（13、14日)）兩天梅雨季第3波鋒面逐漸南下，北部、東半部及中部先後轉有局部陣雨或雷雨，氣溫漸降，北臺稍轉涼。
週五（15日）鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨的機率。週三至週五應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。直到週六至下週一（16至18日）鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，天氣轉為暖熱，但大氣仍不穩定，午後依舊有局部陣雨或雷雨的機率。