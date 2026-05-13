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市場表現

國際油價高漲

通膨再度升溫

在通膨升溫與美伊局勢持續緊張的雙重壓力下，資金轉趨保守，科技與晶片族群遭逢獲利了結賣壓沉重，美股週二（12日）狹幅震盪整理。台積電ADR（TSM）跌1.79％，收397.28美元。根據CNBC報導，由於交易員對高於預期的4月份年度消費者物價指數（CPI）數據做出反應，在科技股走跌與油價上漲的拖累下，標普500指數微幅下滑。道瓊工業指數上漲56.09點，或0.11%，報49760.56 點；標普500指數下跌11.88點，或0.16%，報7400.96點；那斯達克指數下跌185.92點，或0.71%，報26088.20點；費城半導體指數下跌363.78點，或3.01%，報11717.26點。週一（11日）帶領標普500與那斯達克指數創下歷史新高的美光科技（Micron Technology）走勢反轉，下跌3.6%。在記憶體晶片漲勢帶動下，該股上週飆升超過37%，上個月漲幅約53%。超微半導體（AMD）與高通（Qualcomm）也分別下跌2%和11%。回顧4月份，AMD激增超過74%，而高通則上漲超過39%。在高通領跌之下，拖累費城半導體指數大跌逾3%，那斯達克指數收低約0.7%，標普500指數小幅回落，道瓊工業指數則是驚險收紅。與此同時，西德州中級原油（WTI）期貨大漲4.19%，收在每桶102.18美元；布蘭特原油收盤上漲3.42%，報107.77美元。這些漲幅延續了週一的漲勢，先前美國總統川普（Donald Trump）拒絕了德黑蘭提出的一份「不可接受」的結束戰爭反建議，並稱美伊之間為期一個月的停火協議「脆弱得令人難以置信」，且正處於「重度昏迷狀態」。在其最新的反提案中，伊朗堅持要求戰爭賠償、對荷姆茲海峽的完全主權、釋放被凍結的伊朗資產以及解除經濟制裁。隨著能源價格居高不下，交易員正密切關注伊朗戰爭對通膨與消費支出的影響，而消費支出仍佔美國經濟約三分之二。市場焦點集中在美國4月消費者物價指數 (CPI)。根據勞工統計局的數據顯示，4月份消費者物價指數上漲0.6%，使得年度通膨率達3.8%。雖然總體通膨率（headline inflation）的月增幅符合預期，但道瓊調查的經濟學家此前預測年增幅為3.7%。該年度通膨率創下自2023年5月以來的最高水準。Globalt Investments高級投資組合經理馬丁（Thomas Martin）向CNBC表示：「這不像是雪崩式增長，而是一個持續向上的移動。」他補充說，只要中東衝突隨著美伊談判缺乏進展而持續下去，通膨就「只會不斷累積」。他說：「隨著汽油價格及其他物價上漲，這將使越來越多的人生活受限，因此當前的局勢將使消費者陷入持續的掙扎之中。」