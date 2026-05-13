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▲憑藉親民個性以及甜美外表大量圈粉的啦啦隊女神少少，近日傳出戀情。（圖／翻攝自少少IG@jane.duu.88）

啦啦隊女孩少少（杜少榛）過去從《我愛黑澀會》出道，後來加入「國光女神」行列，近年則活躍於職棒統一獅與職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊，憑藉甜美外型與親民個性累積不少人氣，隨著知名度逐漸提升，她的感情生活也成為外界關注焦點。近日少少就被拍到與一名男子互動密切，甚至一同返家過夜，讓戀情傳聞迅速引發討論。根據《CTWANT》報導，少少日前先搭乘白色轎車前往台北市大安區做美甲，之後又獨自前往SPA按摩與用餐，期間她曾在店外等待營業時滑手機，甚至被拍到抽加熱菸。隨後一名全身黑衣的男子現身與少少會合，2人一起進入麵館用餐，互動看起來相當自然熟悉，雖然一路上刻意保持低調，但在雨勢變大後，2人還是共撐一把傘同行，關係耐人尋味。晚間時段，少少又與男子前往松山區一間日式酒屋，而該男子身分也被曝光，原來是店家老闆江穎。不過真正引起關注的，其實是後來現身的一名攝影師男子。對方進店後直接坐到少少身邊，熟練地拿出筆電開始工作，而少少則安靜陪在一旁，兩人相處模式被形容相當像老夫老妻，據了解該名男子過去曾與不少藝人及啦啦隊合作，在圈內小有名氣。報導指出當晚少少與攝影師男友離開酒屋後，一同前往附近取車，接著返回台北市某棟電梯大樓，抵達後男方先將車停進車庫，再與少少一起搭電梯上樓，而少少對環境看起來也相當熟悉。更引發熱議的是，前一天晚上少少其實也曾搭乘男方的車回到同一住處，直到隔天下午才再一起外出，2人共處時間超過14小時，關係似乎早已不只是普通朋友。面對少少戀情曝光，外界也相當好奇她目前的感情狀態，對此統一獅球團則低調回應，表示這屬於女孩個人的私生活，球隊方面不會特別干涉。雖然少少本人尚未對戀情做出正式回應，但消息曝光後仍吸引不少粉絲討論，有人送上祝福，也有人認為她感情穩定其實是好事，再度掀起啦啦隊圈話題。