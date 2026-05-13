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淡江大橋開通才9小時出車禍！小客車、黃牌重機擦撞

淡江大橋開通首日大塞車狀況差！機車搶道、他提前闖入被罰六萬都有

一名24歲的騎士因為不滿「機車道太過狹窄」，強行騎乘機車衝上快車道

▲一名24歲的騎士因為不滿「機車道太過狹窄」，強行騎乘機車衝上快車道，最後整輛車都被查扣還吃下超過6萬元罰單。（圖/翻攝畫面）

就有人遇到別的騎士硬要鑽洞超車，場面相當危險

「下橋的設計真的太差了....在橋上排下橋等到快暈」、「好可怕，塞到覺得是有比較快嗎？」、「機車道真的自己騎過才知道有多窄.....我的車一上去完全都快佔滿了！」

▲淡江大橋開通首日車流量非常大，下橋處大塞車、機車道太窄問題還是被民眾討論。（圖/記者朱永強攝）

新北市淡江大橋終於在昨天12日正式開通，結果開通之後因為現場車流、人潮太多，現場塞到不行，也在開通9小時之後就發生車禍，而機車道因為太過狹窄的關係，還遇到超車爭道也險釀追撞的車禍，甚至有人開通前就硬闖，吃下6萬元的罰單還被查扣車輛，整體來說開通第一天狀況爆炸多，讓不少民眾傻眼表示：「感覺真的沒有規劃好就開放....機車道跟下橋的交通問題實在是太差。」淡江大橋在12日早上開通之後，才9小時就發生首起車禍事故，一輛轎車行駛在內線車道，車尾和黃牌大型重機發生擦撞，不過所幸該起車禍沒有造成任何人員傷亡，但佔據內線車道，交通還是稍微受到影響，警方到場後也馬上排除狀況，不過肇事原因還有待釐清。除了首起車禍之外，淡江大橋開通首日也是狀況連連，先是在開通之前，，最後在淡水端下橋處被警方攔截，最後警方不僅依照《道路交通管理處罰條例》開出4張罰單，包括不服稽查取締，處新台幣1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月；還有機車行駛高快速道路，處新台幣3000至6000元罰鍰；擅自改裝造成噪音，處新台幣6000至2萬4000元罰鍰；未依規定變更排氣管，處新台幣900至1800元罰鍰，當場查扣車牌、移置保管車輛。然而淡江大橋的機車道設計本身就比較狹窄，基本上是沒有超車空間可言，機車騎士必須要一台一台接續上橋，並且遵循前車速度前行，，甚至這一幕被剛好正在橋上直播的電視台捕捉到畫面，當時後方還有三台機車緊跟，如果兩台車相撞，後面三台車恐怕都是連環追撞。除此之外，因為開通首日車流量大，下橋者又強制要待轉，結果從八里往淡水方向的車道大塞車，引爆不少民眾表示：只能說也許開通首日，也有許多湊熱鬧的民眾前往，真正能不能舒緩到在地交通問題，還是得看往後日子才準！