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年底即將九合一大選，國民黨在彰化縣長部分，立委謝衣鳳雖未獲家族支持，但她仍表態堅持參選，然而，黨中央昨（12）日傳出已通知前考紀會主委、律師魏平政北上，因為很有可能獲得徵召提名，謝衣鳳被提名的希望恐怕將落空。藍營今將舉行中常會，傳出確定提名魏平政參選彰化縣長，而彰化縣黨部主委蕭景田昨也表示，他已通知魏平政今日北上，因為有「很高機率」會獲得徵召提名。針對藍營此前早已陸續傳出可能徵召魏平政，謝衣鳯昨晚怒轟，國民黨在彰化縣是有勝選的機會，但沒有樂觀到隨手指點江山也能贏。整個過程，選民也都看在眼裡，雅量跟風度不會是投票行為的依據。謝衣鳳提捯，彰化縣的鄉鎮長及各級民意代表，對於這次選情的焦慮，沒辦法透過倉促提名化解。即便她已經卸任黨部主委，但未來仍會積極回應基層的期待，不要讓一連串的決策失誤，讓彰化選情滿盤皆輸。