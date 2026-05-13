台北市大稻埕碼頭昨（12）日清晨發生落水意外，93歲張姓老翁不明原因墜河，一位24歲李姓男大生見義勇為跳下水救人，沒想到最後兩人都消失在水面。警消獲報後尋獲張姓老翁，但送醫後仍不治，男大生親姊姊接獲消息後，心碎趕往大稻埕守到天黑，卻弟弟至今仍下落不明，消防隊員從早搜尋到天色昏暗仍無所獲，預計今（13）日再行展開搜救。對此，消防粉專也出面提醒民眾，會游泳不一定表示會救人，民眾千萬不要隨意跳下水救人，二次溺水的發生是非常快速的事情。
男大生跳水救老翁失蹤！親姊在場守到天黑等不到弟弟崩潰
回顧事發經過，李姓男大生12日清晨前往大稻埕河濱公園跟朋友練跑，途中聽見有人驚喊落水，李男隨即跳入淡水河救援。據友人說法，李男一度成功接觸到溺水的張姓老翁，並拉著對方往岸邊游，但游到距離岸邊50公尺時，疑似體力不支，張翁先是沉入水中，李男隨後也消失水面，短短幾分鐘就雙雙失聯。
後來警消接獲通報到場之後，約上午9時15分尋獲張翁，但送醫後仍不治；而李姓男大生則遲遲未尋獲，李男姊姊收到通知後，也第一時間趕到現場，但從白天等到天黑，消防隊員始終沒有尋獲弟弟的蹤跡，由於天色已晚，消防隊也只能先暫時收隊，預計今（13）日上午繼續搜索，李男姊姊情緒一度崩潰，讓人非常心疼。
男大生跳水救人失蹤！消防粉專曝「二次溺水恐怖關鍵」
對於該起事件，消防粉專「消防神主牌」也立刻發文教育民眾，「水域救援是台灣每年發生二次溺水最多的場景之一，所謂的二次溺水，就是指下水救人的人自己也溺斃的狀況。溺水的人在極度恐慌的狀態下，會本能地抓住任何靠近的東西，包括試圖救他的人。那個抓握的力道，加上水流的阻力，加上救援者自身體力的消耗，可能在幾分鐘內讓原本水性不錯的人也撐不住。」
「消防神主牌」提到，「凌晨的淡水河，水溫低，水流不可預測，能見度差，加上老翁高齡九十三歲，體重和失去意識之後的狀態都是變數。這不是水性好不好的問題，是一個沒有裝備、沒有訓練的人，在最危險的條件下試圖完成一件需要專業才能完成的事。」
看到有人落水「四大步驟學起來！」游泳救援絕對需要專業
「神房神主牌」強調，如果你在岸邊發現有人落水，這個順序一定要記住：「第一，大聲呼救，讓更多人知道，並且打給119」、「第二，在岸邊找任何可以延伸的東西，把他們連接起來伸向落水者讓他抓住，你在岸上腳步踩穩把他拉回來」、「第三，如果旁邊有任何可以漂浮的東西，綁上繩子給落水者，讓他抓著浮起來再把他拉回岸邊」、「第四，不要跳下去，游泳救援需要專業訓練，不是一般人應該做的事，不是因為你不勇敢，是因為那樣做很可能變成兩個人都出不來。」
「消防神主牌」說：「那個當下，他的選擇完全可以理解，但今天，我希望更多人知道，見義勇為不等於跳下去，在岸上想盡辦法把他拉回來，才是讓兩個人都有機會活下去的方式，李男目前還在搜救中，也希望他可以平安無事。」
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回顧事發經過，李姓男大生12日清晨前往大稻埕河濱公園跟朋友練跑，途中聽見有人驚喊落水，李男隨即跳入淡水河救援。據友人說法，李男一度成功接觸到溺水的張姓老翁，並拉著對方往岸邊游，但游到距離岸邊50公尺時，疑似體力不支，張翁先是沉入水中，李男隨後也消失水面，短短幾分鐘就雙雙失聯。
後來警消接獲通報到場之後，約上午9時15分尋獲張翁，但送醫後仍不治；而李姓男大生則遲遲未尋獲，李男姊姊收到通知後，也第一時間趕到現場，但從白天等到天黑，消防隊員始終沒有尋獲弟弟的蹤跡，由於天色已晚，消防隊也只能先暫時收隊，預計今（13）日上午繼續搜索，李男姊姊情緒一度崩潰，讓人非常心疼。
對於該起事件，消防粉專「消防神主牌」也立刻發文教育民眾，「水域救援是台灣每年發生二次溺水最多的場景之一，所謂的二次溺水，就是指下水救人的人自己也溺斃的狀況。溺水的人在極度恐慌的狀態下，會本能地抓住任何靠近的東西，包括試圖救他的人。那個抓握的力道，加上水流的阻力，加上救援者自身體力的消耗，可能在幾分鐘內讓原本水性不錯的人也撐不住。」
「消防神主牌」提到，「凌晨的淡水河，水溫低，水流不可預測，能見度差，加上老翁高齡九十三歲，體重和失去意識之後的狀態都是變數。這不是水性好不好的問題，是一個沒有裝備、沒有訓練的人，在最危險的條件下試圖完成一件需要專業才能完成的事。」
「神房神主牌」強調，如果你在岸邊發現有人落水，這個順序一定要記住：「第一，大聲呼救，讓更多人知道，並且打給119」、「第二，在岸邊找任何可以延伸的東西，把他們連接起來伸向落水者讓他抓住，你在岸上腳步踩穩把他拉回來」、「第三，如果旁邊有任何可以漂浮的東西，綁上繩子給落水者，讓他抓著浮起來再把他拉回岸邊」、「第四，不要跳下去，游泳救援需要專業訓練，不是一般人應該做的事，不是因為你不勇敢，是因為那樣做很可能變成兩個人都出不來。」
「消防神主牌」說：「那個當下，他的選擇完全可以理解，但今天，我希望更多人知道，見義勇為不等於跳下去，在岸上想盡辦法把他拉回來，才是讓兩個人都有機會活下去的方式，李男目前還在搜救中，也希望他可以平安無事。」