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男大生跳水救老翁失蹤！親姊在場守到天黑等不到弟弟崩潰

▲一位男大生12日清晨到大稻埕跑步時，看見93歲老翁落水見義勇為跳入水中救援，結果雙雙消失水面，老翁被救起後送醫不治，男大生至今還下落不明。（示意圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

男大生跳水救人失蹤！消防粉專曝「二次溺水恐怖關鍵」

所謂的二次溺水，就是指下水救人的人自己也溺斃的狀況。

那個抓握的力道，加上水流的阻力，加上救援者自身體力的消耗，可能在幾分鐘內讓原本水性不錯的人也撐不住。」

▲消防粉專介紹二次溺水的恐怖性，三股壓垮救援者的力量加總，能在短短幾分鐘內，讓水性極佳的人徹底力竭。（圖/消防神主牌臉書）

看到有人落水「四大步驟學起來！」游泳救援絕對需要專業

「第四，不要跳下去，游泳救援需要專業訓練，不是一般人應該做的事，不是因為你不勇敢，是因為那樣做很可能變成兩個人都出不來。」

我希望更多人知道，見義勇為不等於跳下去，在岸上想盡辦法把他拉回來，才是讓兩個人都有機會活下去的方式