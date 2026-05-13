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中國昨（12）日在北京舉行第7屆「兩岸媒體人峰會」，不少特定台灣媒體人也是座上賓。值得注意的是，中國國台辦副主任吳璽在致詞時提到，兩岸媒體應攜手揭露「台獨」分裂行徑，並強調重申九二共識，要「堅定不移推進祖國統一大業」等。對此，陸委會表示，這場峰會本質上是要求台灣媒體配合中共對台進行跨境鎮壓，而台灣某些媒體到北京聽訓，對於任何「在地協力者」配合中共違法滲透、破壞台灣民主之行為，定會依法強力查辦，絕不寬貸。根據《自由時報》昨獨家報導，吳璽在該兩岸媒體人峰會的開幕式上致詞提到，中共總書記習近平在和國民黨主席鄭麗文進行鄭習會時的重要講話，已為兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向，而兩岸媒體人要順應歷史大勢、把握民意方向、堅定信心決心，忠實履行時代風雲記錄者，社會共識塑造者，民族情感傳遞者的光榮使命。吳璽接著宣稱，兩岸媒體應本著對歷史負責、對民族負責的態度，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一」大業。他更喊話，兩岸媒體人要「傳播兩岸正確訊息，用真實的報導理性的言論，揭露台獨分裂行徑和外部勢力干涉的危害性和危險性，引導兩岸同胞致力於維護台海和平穩定，堅守中華民族共同家園」。針對台媒出席這場峰會，陸委會昨表示，中共召集台灣某些媒體到北京聽訓，並教唆媒體「攜手揭露台獨分裂行徑」，本質上是要求台灣媒體配合中共對台進行跨境鎮壓，藉由「以台制台」的恐嚇手段限制台灣人民的自由。陸委會指出，出席的台灣媒體如配合中共擔任「在地協力者」懲獨，例如配合中共指示，濫用新聞自由來指控特定人士為台獨分子、提供國人個資、散布懸賞通告等，將觸犯我國「反滲透法」、「國家安全法」、「國家情報工作法」與「刑法」，最重可處7年以上有期徒刑。陸委會也強調，政府支持兩岸「健康有序」的交流，但媒體應秉持專業倫理與對等尊嚴，不應成為中共跨境鎮壓與威脅國人安全的幫凶。對於任何在地協力者配合中共違法滲透、破壞台灣民主之行為，政府各機關定會依法強力查辦，絕不寬貸。根據《自由時報》指出，這場兩岸媒體人峰會由中國官媒《北京日報》集團主辦，而我方出席的媒體人包括：旺旺集團副董事長周鍚瑋、《聯合報》大陸中心主任羅印冲、《TVBS》董事長資深特助徐濤、台灣《南華社》社長賴連金、《觀察》雜誌發行人紀欣、台大哲學系教授苑舉正、《祖國》雜誌發行人戚嘉林、梅花集團總裁王綽中，以及時事評論員介文汲、郭冠英、賴岳謙。