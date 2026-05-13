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歷史外交：以天壇作為權力背景

天壇意象：天命與統治的象徵

▲2017年，習近平夫婦曾邀請川普夫婦私人參訪北京紫禁城。（圖／路透社／達志影像）

貿易談判：農業採購與期中選舉

美國總統川普（Donald Trump）即將訪問北京，預計將於14日與中國國家主席會面，並在會談之後聯袂參觀北京天壇，天壇公園已宣布13日至14日暫停對外開放。天壇是中國古代皇帝祈求五穀豐登，並透過神聖的祭典確認其統治天命之地，外媒指出，兩位領導人也都希望透過這場峰會獲得不同意義的「豐收」。根據路透社報導，據白宮消息，川普預計在週三（13日）抵達北京，隨後於週四（14日）與習近平進行會談，兩人也預定在同一天前往天壇參觀。報導指出，對於習近平而言，在此款待川普提供了一個充滿歷史底蘊的舞台，傳遞出中國悠久歷史與文明深度的訊息。對川普來說，這個背景則帶有更字面上的共鳴：農業將是他優先處理清單上的重要事項，美國農民正期待中國能擴大採購大豆、其他農作物以及肉類。來自丹麥的北京歷史學者、歷史漫步旅遊業者「北京明信片」（Beijing Postcards）創辦人之一托姆（Lars Ulrik Thom）的中文名字是「吳三桂」，針對安排天壇參觀的行程，他評價表示：「作為一名中國領導人，這裡是展示中國歷史深度、長度及精緻度的完美背景。」2017年，習近平夫婦曾邀請川普夫婦私人參訪北京紫禁城，那是中國古代皇帝居住的宅邸。分析家正在觀察，比川普展現出更多自信的習近平，是否會再次為這位以愛好豪華排場和繁複儀式著稱、性格反覆無常的美國領導人傾盡全力，提供最高規格的接待。天壇位於紫禁城以南約7公里處，始建於1420 年，與故宮由同一位明朝皇帝主持修建。如今，天壇周圍環繞著古松與古柏，是著名的旅遊勝地，也是北京市民練習太極、下棋或跳舞的公園。在封建王朝時期，皇帝每年會率領數千人的隨從和象車，從紫禁城巡遊至天壇，並舉行儀式祈求五穀豐收，充滿宣示統治地位的象徵意義。畢竟，歉收、饑荒或動亂，都可能被視為皇帝失德、天命不保的徵兆。對習近平而言，這次活動的意義遠不止於皇家氣派的場景。托姆指出，「祈年殿」是天壇最著名的地標，是在1800年代末期使用從美國進口的高大紅木重建而成的。他表示：「這是一個非常完美的舞台，用來告訴川普和全世界：中國就在這裡，且已經屹立了數千年。」分析人士指出，由於法院對關稅的裁決挫敗了川普的雄心，其目標已縮小到幾項關於大豆、牛肉和波音飛機的交易，並尋求中國協助解決他那不得人心的伊朗戰爭。在參觀結束後，川普將尋求習近平對採購大豆、穀物和肉類做出更大的承諾。中國是美國農民最重要的市場。2024 年川普上任前，中國採購了價值約 240 億美元的美國農產品。然而，北京隨後凍結了大部分貿易並減少了對美供應的依賴，以此作為反擊川普關稅的強力槓桿。中國在去年承諾，將在2028年前每年採購2500公噸大豆，美國大豆農民正在密切關注將會如何履行。美國農民是支持川普的主要族群之一，對川普而言，在11月期中選舉前，中國加大採購量或能有助於安撫焦慮不已的美國豆農。